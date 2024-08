Aj dobrí vodiči na nej pohoria. Otestujte sa na zdanlivo jednoduchej otázke ako z autoškoly

Ak viete, kto má mať prednosť v jazde, nebude to pre vás problém. Pokiaľ sa vám však vedomosti z autoškoly postupne vyparujú z hlavy, možno vás táto situácia potrápi. Na neriadenej križovatke sa riadime na jednej strane zásadou, podľa ktorej auto, ktoré príde skôr, vchádza do križovatky ako prvé.

Na druhej strane platí pravidlo pravej ruky - ak prídu vozidlá naraz, dostáva prednosť vozidlo napravo. Aj v tomto prípade do križovatky prišli autá naraz. Napriek všetkým pravidlám je potrebné byť pri vchádzaní do križovatky opatrný a pozorne sledovať situáciu. Dokážete odhadnúť nielen to, ktoré auto do križovatky vojde prvé, ale i v akom poradí autá vojdú do križovatky?

