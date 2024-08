Túžila po tom odmalička a teraz sa dočká. Zamilovaná Veronika Zuzulová sa po tehotenstve teší na jednu vec

Vždy vraj chcela veľkú rodinu a zdá sa, že tento sen sa jej čoskoro splní. Bývalá slovenská lyžiarka Veronika Zuzulová by začiatkom jesene mala priviesť na svet druhého synčeka, čím sa jej rodinka rozrastie už o štvrtého člena. Jej francúzsky priateľ Gaspard Valette totiž z predchádzajúceho vzťahu má dvoch synov a aj Veronika má z manželstva s Romainom Velezom syna Julesa. V rozhovore pre portál Šport24.sk porozprávala o svojom tehotenstve a prezradila aj to, po čom vždy túžila.

To je on

Hoci Veronika Zuzulová pred dvoma rokmi fanúšikov prekvapila informáciou, že sa rozvádza, dnes sa na tvári našej bývalej lyžiarky opäť vyníma úsmev. Dôvodom nie je nik iný ako jej priateľ Gaspard.

Toho len po pár mesiacoch od rozvodu predstavila svojim fanúšikom na sociálnej sieti. „To je on,“ napísala vtedy stručne k fotografii, na ktorej sa zamilovane usmievajú v zasnežených horách.

Teší sa, že bude bez brucha

Onedlho sa párik dočká aj spoločného potomka, keďže Veronika by začiatkom septembra mala na svet priviesť chlapčeka. „Zatiaľ sa cítim veľmi dobre. Snažím sa byť stále aktívna a pri synovi ani nemám na výber, keďže má prázdniny. Už čoskoro však bude koniec a teším sa aj na to, že už budem bez brucha,“ prezradila s úsmevom o svojom tehotenstve.

Na to, že sa ich rodinka rozrastie, sa teší, lebo vždy vraj po takej veľkej túžila. So štvrtým potomkom budú doma totiž šiesti. „Určite nám bude doma veselo. Ja som však vždy chcela veľkú rodinu a aj keď sú to malé deti a je s nimi veľa roboty, je to zároveň aj veľa radosti. Dúfali sme v dievča, ale potom sme si povedali, aby bolo hlavne zdravé a čo by to chúďa dievča vlastne pri tých troch chlapcoch robilo,“ dodala pobavene legendárna lyžiarka.