Správne odpovede nepoznal vždy. Martin Nikodým porušil pravidlá v Milionárovi iba jediný raz

„Po štyroch rokoch skúste vymeniť moderátora,“ znelo v manuáli k zahraničnej šou Milionár, ktorá sa aj na Slovensku stala hitom. Slávu vďaka tejto relácii získal aj moderátor Martin Nikodým, ktorého v Milionárovi nikto nedokázal nahradiť. „Ja som nebol Milionár, ale ľudia si ma naozaj spojili s tým programom,“ povedal 18 rokov po odvysielaní poslednej časti moderátor, ktorý porušil zásady súťaže iba jediný raz a správne odpovede podľa jeho slov nepoznal vždy.

Na Milionára čakal dva roky

Martin Nikodým bol ešte len mladým študentom bábkoherectva, keď sa začal objavovať na televíznych obrazovkách. „Ten chlapec by mohol zvládnuť aj niečo náročnejšie,“ povedal si jeden režisér z televízie, keď videl mladého Nikodýma moderovať detskú reláciu Crn Crn. Študentovi bábkoherectva dali moderovať živé vysielanie relácie Správny kľúč a z takmer úplne neznámeho človeka sa za týždeň stala hviezda.

„Keď som dva tieto prenosy zvládol, tak už to išlo,“ spomínal v rozhovore pre vidaduTV na svoje kariérne začiatky Martin Nikodým, ktorého si všimol aj vtedajší riaditeľ televízie Markíza, Pavol Rusko. „Ja ti dám projekt, ktorý bude na teba ako ušitý,“ hovoril mladému moderátorovi, ktorý na spomínaný projekt musel čakať dva roky.

Foto: Mária Ďurčeková / TOP TASR

Nepoznal všetky odpovede

Hoci svetoznámu reláciu Milionár v iných krajinách moderovali starší moderátorovi, cez Martina Nikodýma chceli k obrazovkám prilákať aj mladšie publikum. „Keď som to videl, tak som si povedal – to je bohovské,“ priznal Martin, ktorý sa stal moderátorom celosvetovo najúspešnejšej kvíz šou, ktorá v roku 1998 vznikla v Spojenom kráľovstve. Na Slovensku mohli súťažiaci vyhrať najskôr milión a neskôr päť miliónov slovenských korún, ak správne zodpovedali 15 súťažných otázok. Fanúšikovia súťaže si dodnes pamätajú, že súťažiaci mali k dispozícii troch žolíkov – 50:50, priateľa na telefóne a pomoc publika.

Foto: Alica Janeoková / TOP TASR

Na moderovaní Milionára Martina Nikodýma bavilo najmä to, že v súťaží neexistoval časový limit, a tak mohli so súťažiacimi debatovať o odpovediach dlhé minúty. „Tá pozícia moderátora, ktorý je a nie je priateľ, zároveň vie a zároveň možno nevie, iba spochybňuje, to bolo úžasne vymyslené,“ zaspomínal si Martin, ktorý priznal, že ako moderátor nepoznal všetky odpovede na otázky.