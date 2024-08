Nenájdete v ňom ani štipku múky. Cukor v koláči Adriany Kemkovej môžete nahradiť skvelou ingredienciou

Napísala knihu plnú jednoduchých bezlepkových receptov a na svojom Instagrame sa delí o množstvo chutných a zdravých receptov. Adriana Kemková je v kuchyni ako doma, všeličo uvarí i napečie. Experimentovať za sporákom začala, keď jej diagnostikovali celiakiu.

„Hľadala som inšpirácie u zahraničných foodblogerov a recepty som si prispôsobovala podľa svojej diéty a toho, čo bolo u nás v obchodoch dostupné,“ vysvetľuje pre Akčné mamy. Jej známych postupne čoraz viac prekvapovalo, že jej pochúťky neobsahujú lepok, biely cukor či živočíšne výrobky.

Aj recept na ovocný bezlepkový koláč je jednoduchý a jeho príprava pred vložením do rúry vám potrvá len 10 minút. Adriana do koláčov obľubuje múku z blanšírovaných mandlí pomletých na jemno, no vy si ju môžete nahradiť „obyčajnými mandľami, ktoré doma na­jemno zomeliete,“ ako uvádza pre Plusku.

Koláč Adriana po dokončení neposype cukrom, ale sušeným kokosovým mliekom. „Vyzerá ako práškový cukor, no na rozdiel od neho sa na koláčoch netopí a je zdravé. Zoženiete ho v lepších potravinách a bio obchodoch,“ opisuje.

Koláč Adriany Kemkovej