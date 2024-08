Nemusíte byť najhlučnejší v miestnosti. Tí najmúdrejší zamestnanci robia päť vecí inak ako ostatní

Ľudia sa jej sťažujú, že sa v práci snažia, no nikto si ich úsilie nevšíma a väčšinou ich prekričia tí hlučnejší. Expertka na komunikáciu Jessica Chenová ale hovorí, že človek nemusí byť asertívny, dominantný ani agresívny, ak chce v práci uspieť. Stačí sa naučiť správne komunikovať. „Ide o to, aby ste hovorili premyslene a múdro, takže keď sa zapojíte do debaty, ľudia vás budú počúvať,“ uviedla pre CNBC expertka, podľa ktorej tí najúspešnejší a najmúdrejší zamestnanci robia v práci päť vecí inak.

5. Vypočujte si iných

„Skvelí rečníci vedia, že na to, aby ľudia počúvali ich nápady, musia najprv zabezpečiť, aby sa ostatní cítili vypočutí,“ uvádza expertka na komunikáciu. Ak máte poradu alebo schôdzu, na ktorej by ste najradšej ihneď povedali svoje nápady, počkajte a pozorne najskôr počúvajte iných. Potom by ste podľa expertky mali povedať vety ako – počujem, čo hovoríš, rozumiem ti, chápem ťa... A následne by ste mali uviesť svoj pohľad na vec. „Tieto slová ukážu osobe, že uznávate ju aj jej myšlienky, aj keď máte opačný názor,“ vysvetlila.

4. Využite emócie

Ľudia sa podľa Chenovej rozhodujú na základe logiky aj emócií a oveľa skôr si zapamätajú príbehy ako samotné fakty.

„Ak chcete byť skvelým v komunikácii, využite emócie a začleňte do rozprávania príbehy. To znamená používať slová ako ‚nadšený‘ alebo ‚šťastný‘, čím si získate ľudí na svoju stranu. Usmievajte sa, keď hovoríte alebo zdvihnite obočie, aby ste urobili väčší dojem. Keď signalizujete naliehavosť, použite slová ako ‚znepokojený‘ alebo ‚ustarostený‘ s klesajúcim tónom v hlase. Pomôžte ľuďom cítiť to, čo cítite vy, využívajte svoje slová, reč tela a tón hlasu,“ radí expertka na komunikáciu, podľa ktorej je dôležité spojiť sa s ľuďmi na emocionálnej úrovni a nie čisto na racionálnej.

3. Informujte o novinkách