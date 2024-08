Otec presúva kresby svojich detí do skutočného sveta a výsledok je úžasný. Posledná FOTO vás pobaví

Dokážete si predstaviť, ako by vyzerali detské kresby v realite? Presne túto predstavu pretavil do skutočnosti otec z Londýna, ktorý do nášho sveta vkladá kresby svojich detí. Tom Curtis kolekciu kresbičiek nenechal zapadnúť prachom a každú na počítači premenil vo vtipný obrázok. Jeho prácu si na Instagrame obľúbil už takmer milión ľudí.

Kresbu nikdy nemení

Sláva však neprišla zo dňa na deň. Tom si založil Instagram už takmer pred desiatimi rokmi a po dvoch rokoch pôsobenia vydal knihu s kresbami svojho syna. „Kresbu nikdy nemením, pretože sa mi páči, ako malé deti často kreslia zvieratá s očami na rovnakej strane hlavy,“ prezradil Curtis pre Daily Mail.

Keďže sa snaží dopodrobna napodobniť kresbu detí, niekedy z obrázku vznikne niečo naozaj bizarno-vtipné. „Obrázok postupne skladám ako skladačku pridávaním kúskov fotografií a ich umiestňovaním do kresby, až vznikne akási digitálna koláž,“ objasňuje ďalej Tom. Z jeho výtvorov sme pre vás vybrali 12 najlepších, ktoré vás rozosmejú.

12. Uháňajúce červené auto

11. Dory z filmu Hľadá sa Nemo

10. Žabka na lístku

9. Kričiaci vtáčik

8. Obdĺžnikový psík