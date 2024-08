Odložil barly a s manželkinou pomocou zveľadil okolie svojho domu. Odhodlanie dôchodcu z Prešova dojalo ľudí

Obliekol si montérky, prichystal si vedro, ťažký materiál, oprel barly o plot a pustil sa do práce. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ide o bežný pracovný deň, no pre okoloidúcich, ktorí si všimli staršieho pána z Prešova zveľaďovať okolie svojho domu, znamenal tento moment oveľa viac.

Výnimočný moment

„Dnes som zachytil pri státí na červenej v Prešove takýto príbeh na zamyslenie. Ujo o barlách, ktorý sa chytil do práce nahodiť omietku. Očividne manželka dávala na neho pozor a verím, že bola aj patrične hrdá,“ napísal Peter, ktorý tento výnimočný moment zachytil a podelil sa oň v susedskej skupine na Facebooku. Príspevok si okamžite získal veľkú pozornosť a obdiv.

Foto: Facebook Prešov, Peter B. M.

Pána, ktorý by už mohol dávno oddychovať a užívať si penziu, totiž neodradil vek ani fyzické obmedzenie a s menšou asistenciou manželky omietol stĺp na ulici. „Vzdávam hold takýmto ľuďom, ktorí nepozerajú, či sa to oplatí a neplačú, že v mojom stave sa to nedá,“ pokračuje Peter.

Nebol mu ukradnutý

Stĺp z ulice mu mohol byť v jeho stave a veku dávno ukradnutý, no nebol. „Má môj obdiv a práve preto som to tu dal, lebo si zaslúži energiu a veľa priania k jeho zdraviu. A tento pán je veľkým príkladom pre zmýšľanie dnešnej generácie. Boh mu žehnaj,“ dodal.

Ku gestu, ktoré sa stalo akýmsi mementom odhodlania a vytrvalosti, sa vyjadrili aj ďalší obyvatelia mesta. „Áno, bývam v tejto časti a keď sme prechádzali okolo s manželkou, páčilo sa mi na nich to, ako všetko spolu robili. Prajem im ešte veľa spoločných chvíľ,“ napísal Dávid. „Klobúk dole, veľa zdravia! Dnešná mládež by si mala brať príklad z takýchto ľudí,” pridávali sa ďalší.