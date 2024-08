Pochovajú ho zrejme k jeho psom. Alain Delon si so svojimi štvornohými miláčikmi rozumel viac než s ľuďmi

Poznali ho nielen ako výnimočného herca, ale aj veľkého milovníka zvierat. Možno ste to ani netušili, no Alain Delon v skutočnosti vlastnil až päť záchranných staníc pre opustené mačky a psov. Bezcitnosti, ktoré ľudia páchajú na nevinných zvieratách, ho totiž nikdy nenechali chladným.

Nielenže z plných pľúc kritizoval zlé zaobchádzanie s najrôznejšími druhmi zvierat od mačiek a psov cez medvede a ďalšie kožušinové zvery, ale snažil sa o ne i starať.

Prípad pinča Mamba a zrazeného mačiatka

Ešte v roku 2009 podľa poslal svojho veterinára k prípadu pinča Mamba na Pyrenejský polostrov, kde mala úbohé zviera len tak pre zábavu zapáliť šialená dvojica. Mambo utrpel popáleniny tretieho stupňa na 40 percentách svojho tela, no napokon sa ho podarilo zachrániť. Prípad vyvolal obrovské pobúrenie a vlnu solidarity, do ktorej sa zapojili aj ďalšie známe osobnosti. Pinč Mambo bol dokonca ako prvý pes pripustený do súdnej siene k riešeniu svojho prípadu, píše portál Vox.

V ďalšom prípade Delon zasa vyslal vlastnú helikoptéru na záchranu mačiatka, ktorému prešlo auto po labkách. Keď sa mača zotavilo, hercovi to nedalo a vzal si ho k sebe na chatu.

Týpek s psím cintorínom

Najviac zo všetkého to však predsa len ťahalo Delona ku psom. Počas života ich mal okolo päťdesiat a všetci sú s ním doteraz.