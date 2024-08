Viac radosti s deťmi si už ani nemôžu priať. Známe tváre prekvapujú výstrelkami so svojimi najmenšími

So svojimi milovanými deťmi trávia väčšinu voľného času a aj keď to majú s nimi neraz aj náročné, z času na čas sa po ich boku vrátia sami do detstva a poriadne sa vybláznia, niekedy aj celkom originálne. Však posúďte sami.

Andrea Růžičková

„Našli sme spoločnú reč. Sme ačuča-pačuča-chymalem-ale-kito-tito-mňau kmeň,“ poznamenala k príspevku na Instagrame herečka Andrea Růžičková, rodená Kerestešová. Na obrázku pózuje s indiánskou čelenkou na hlave obklopená svojimi dvomi synmi Tobiášom a Jáchymom, ktorí majú na hlavách provizorné čelenky a tváre im zdobia čudné čiary. „Tancujeme okolo ohňa, bubnujeme, hulákame a dostávame sa tak do tranzu zen. Prepájame všetko a všetkých. Dokážeme sa brániť pred nepriateľom a prijímať nových členov s čistými úmyslami. Sme česko-slovenskí Indiáni,“ vysvetlila Andrea, ktorá si svoju novú rolu zjavne parádne vychutnala.

Monika Bagárová

Monika Bagárová a jej dcéra Ruminka sa občas bláznia tiež. Foto: Instagram @bagarovamonika

Vyblbnúť sa so svojou malou dcérkou Ruminkou dokáže aj speváčka Monika Bagárová. Nie je to tak dávno, čo Monika zverejnila napríklad fotografiu svojej dcérenky s čudne pomaľovanou tvárou. Žeby za týmto výtvorom stála rovno maminka?

Tomáš Klus

Spevák Tomáš Klus s deťmi robí občas naozaj neplechu, čo dokazuje aj jeho nedávny príspevok na Instagrame. Z tohto kúsku mohla jeho manželka Tamara pokojne zinfarktovať.