Chytila mamu za ruku a ona jej ju stisla. Eva Holubová dodnes spomína na rozlúčku so svojou najdrahšou

„Vyzerala, že je v bezvedomí, jedno očko skrútené do strany. Chytila som ju za ruku a prisahám, že som mala pocit, že mi ju stisla,“ spomína si Eva Holubová v časopise Nový čas pro hvězdy na posledné chvíle strávené s jej mamou.

Mala vtedy len 25 rokov a mamička iba 52. Mladá Eva by urobila všetko na svete, ak by v tej chvíli mohla maminu smrť zvrátiť. „Kľakla som si k nej, bozkávala jej ruku a sľubovala som jej, že ju z toho dostanem,“ hovorí so slzami v očiach. Keď však za ňou na druhý deň prišla s taškou plnou dobrôt, lekári jej oznámili, že mama je už na onom svete.

„Keď mi ‚citlivo‘ doktor v nemocnici oznámil: ‚Marie Holubová? Tá je mŕtva!‘, zrútil sa mi svet a žiaľ zaplavil môj mozog. A otcovi to urýchlilo demenciu,“ opisuje ťažké chvíle po maminom odchode – aj keď tak by jej smrť sama nenazvala. „Schválne totiž hovorím, že mama umrela a nie, že odišla, pretože ona neodišla. Je tu so mnou celý môj život, aj keď v inej dimenzii. Aj keď som si to uvedomila až neskôr,“ poznamenala herečka na svojom Instagrame.

Prišlo to náhle

Holubovej mamu hospitalizovali absolútne nečakane. „Prišlo to rýchlo, buch, buch, hypertenzia, šla nakúpiť a už ju viezli,“ približuje najväčší šok svojho života Eva, ktorá má dnes o seba panický strach. Aj ju totiž roky trápi tá istá diagnóza ako jej mamu a okrem hypertenzie ešte trpí aj chronickou nespavosťou, úzkosťami, depresiou, migrénami a dokonca má už aj problémy s pamäťou a sluchom. Aby však predišla najhoršiemu, nadobro sa vzdala alkoholu i ďalších nezdravých návykov, ktorým roky holdovala.