Potrebujem jesť a mám chuť na sladké. Natália Puklušová sa riadi múdrym heslom a teší sa len na jedno

Mamou sa stala tesne pred štyridsiatkou a zdá sa, že si to vychutnáva plnými dúškami a všetky nové výzvy a zmeny prijíma s pokorou tak, ako prichádzajú. Natália Puklušová chce svojej malej Wilke Márii dať zo seba to najviac, a tak s ňou trávi dvadsaťštyri hodín sedem dní v týždni.

„Chcem, aby mala v sebe silné zázemie. Toto považujem za dôležité. Žiadne ‚odkladanie‘ a separačná úzkosť, akú sme zažívali my. Nie, nie, nie! To je veľmi zlé. Vznikajú z toho traumy na celý život,“ poznamenala v rozhovore pre magazín Eva herečka, ktorá všetky radosti a strasti zdieľa so svojimi priaznivcami na sociálnych sieťach.

Bez očakávaní

Na rodičovstvo sa podľa nej stopercentne nedá pripraviť, sama však podľa vlastných slov nemala žiadne očakávania, a tak nie je sklamaná. „Nerozumiem, ako si niekto môže predstavovať niečo, čo ešte nezažil. Ja som si absolútne nič nepredstavovala a nepripravovala som sa naozaj nijako. Ani zo skúseností druhých sa nedá vychádzať, pretože každé dieťa je iné, to je jediná skutočná fixná pravda,“ priznáva Natália, ktorá sa riadi jediným heslom.

„Jednoducho každý deň je nový deň,“ hovorí múdro herečka, ktorá si svojimi názormi získala sympatie mnohých mamičiek. Sympatické im je i to, že sa Natália na nič nehrá a nezakrýva svoje nedokonalosti. S jednou sa po pôrode musí vyrovnať takmer každá žena.