Najprv sa zobrali v seriáli, potom naozaj. Zlata Adamovská našla džentlmena Petra až v zrelom veku

„Veľmi si vážime, že nás osud dal nakoniec dohromady,“ vyhlasuje známy herecký pár a na vlastnom príklade dokazuje, že láska kvitne v každom veku. Jej korením je v ich prípade nielen spoločná vášeň pre cestovanie, ale aj domáce majstrovanie.

Manželský príbeh obľúbenej českej herečky Zlaty Adamovskej a jej kolegu Petra Štěpánka je ako vystrihnutý z románu či seriálu. Poznali sa dlhé roky, ale do oka si padli a ÁNO si povedali až v zrelom veku. Ona mala po päťdesiatke, on po šesťdesiatke a obaja vkročili do stavu manželského už po tretíkrát.

Zlata Adamovská a Petr Štěpánka v relácii 7 pádů Honzy Dědka. Foto: Youtube/7 pádů Honzy Dědka

Známi herci, o ktorých blízkom vzťahu sa síce vedelo už dlhší čas, svoju svadbu na streche jedného zo známych podnikov v Prahe, utajili dokonale. Novinári si k aktuálnej správe o jej konaní museli svadobnú fotku dokonca požičať zo seriálu Ordinácia v ružovej záhrade, v ktorom sa, našťastie, stali manželmi o čosi skôr ako v reálnom živote. Malo to však v sebe aj kus symboliky, keďže iskra medzi dlhoročnými kolegami preskočila práve pri nakrúcaní tohto divácky mimoriadne úspešného projektu.

Pre nich sa to oplatilo natáčať

Herecký kolega Aleš Háma v talkshow Honzu Dědka okomentoval ich príbeh lásky takto: „Ak by Ordinácia v ružovej záhrade nemala nijakú inú hodnotu, žiaden iný zmysel, tak kvôli týmto dvom úžasným ľuďom a ich spoločnému šťastiu, ktoré vďaka nej našli, sa ju oplatilo nakrúcať!“

Po desiatich rokoch od svadby herecký pár spokojne potvrdzuje, že bola jedným z ich najšťastnejších krokov v živote a ďakujú osudu, že ich dal, hoci dosť neskoro, ale predsa len dohromady.