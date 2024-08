Zavárajte uhorky ako legendárna Helena Vondráčková. Za vychýrený recept dostala už niekoľko ocenení

Kosí trávu, zavára marhule, robí najlepší džem, štrikuje a v lete aj zavára. Česká speváčka Helena Vondráčková priznala, že práve jej záľuby ju udržujú v skvelej kondícii. „Život stojí za to, aby ho človek žil a dožil aktívne a nezahadzoval flintu do žita. Vždy je riešenie. Vždy je vnútorná sila a snaha človeka zmobilizovať svoje telo, dušu a hlavu,“ prezradila pre České důchody Helena Vondráčková, ktorej základným životným pravidlom je byť človekom do voza aj do koča.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/vondrackovah/posts/603677820040880/

Helenčiny okurky

Helena Vondráčková, ktorá na hudobnej scéne žiari už desiatky rokov, získala ocenenia nielen za svoje spevácke výkony, ale obrovské úspechy žne aj na poli gastronómie. „Z marhúľ z vlastnej záhradky robím skvelý džem,“ prezradila pre Primu speváčka. Na čo je však najviac pyšná, sú sterilizované uhorky, ktoré každoročne pripravuje so svojou kamarátkou.

„Už dvakrát sme v Znojme vyhrali prvé ocenenie v amatérskej súťaži o najlepšie nakladané uhorky,“ pochválila sa Helena, ktorej doma na stene visí čestné uznanie. Pred dvomi rokmi napríklad s kamarátkou zavarili 74 pohárov a ani na jednej nechýbala nálepka „Helenčiny okurky“. „Ani tento rok u nás nemôže chýbať tradičné zaváranie uhoriek,“ odkázala s nadšením speváčka, ktorá sa pre Nový Čas podelila o svojej vychýrený recept.

Recept na zavárané uhorky podľa Heleny Vondráčkovej: