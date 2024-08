Rebeka Poláková ako Černákova manželka: Vďaka jednému rozhovoru som pochopila, prečo sa ho žena zastávala

Zamýšľali ste sa niekedy, aké by bolo byť manželkou obávaného bossa podsvetia? Čo by ste robili, ak by ste tušili, že váš manžel stojí za vraždami desiatok ľudí? Takéto otázky si príprave na natáčanie filmu Miki kládla Rebeka Poláková, ktorá sa zhostila úlohy Ivety Černákovej. V novom filme obľúbená slovenská herečka manželku odsúdeného vraha nechce súdiť, no zároveň je podľa nej ťažké povedať, čo je vlastne spoluvina a čo nie.

Herečkou nebudem!

Jej otec je známy režisér Roman Polák a jej mamou je ochotnícka herečka, no ona sama nikdy herečkou byť nechcela. Rebeka Poláková totiž túžila byť baletkou, alebo maliarkou, no jej smerovanie nakoniec ovplyvnila mama.

„Keď som zvažovala, kam ísť na strednú školu, mame jednoducho napadlo konzervatórium. Ja som chcela ísť skôr študovať na strednú školu umeleckého priemyslu. Ako malá som vždy tvrdila, že herečkou určite nebudem. Až po prvom ročníku som si uvedomila, že herectvo má svoje čaro,“ spomínala pre SME Rebeka Poláková, ktorú si fanúšikovia zamilovali nielen v divadle, ale aj v seriáloch a filmoch. Najnovšie sa objaví vo filme Miki, kde si zahrala náročnú úlohu manželky Mikuláša Černáka.

Ivka, ty máš právo žiť

Černák sa so svojou bývalou manželkou Ivetou zoznámil vo vlaku cestou do školy. Medzi študentmi vraj vtedy preskočila iskra, začali sa stretávať a spoznávať. Ako Iveta spomínala v jedinom rozhovore pre Plusku, začínajúci vzťah sa veľmi rýchlo prehĺbil do lásky a vytvorili si medzi sebou silné puto. V roku 1986 si ako 19-roční povedali svoje áno a mysleli si, že ide o manželstvo na celý život. „Manželstvo sme mali harmonické. Ľúbili sme sa, pomáhali sme si, rešpektovali sa. Pociťovala som pri ňom pocit bezpečia,“ hovorila Iveta, ktorá tvrdila, že o kriminálnych aktivitách svojho manžela údajne nevedela.