Namiesto trúbky hral na dáždniku a prepichol si hrdlo. Z výmyselníka vyrástla slovenská hudobná legenda

Neobľuboval len hudbu, ale i prírodu - babičke priniesol krtka do záhrady.

Odmalička obľuboval hudbu, ale i prírodu. Rád objavoval, no nikdy za svoje výlety nedostal výprask. A to ani vtedy, keď babičke priniesol do záhrady krtka. Už ako päťročný spozornel pri hudbe Elvisa Presleyho a keď sa pokúšal napodobniť hru na trúbke, prišiel o jednu mandľu. Už ako siedmak na základnej škole hrával v kapele.

Spoznávate mladíka na fotografii?