Prehodnotil svoj život. Šéfkuchár našich športovcov kašľal na zdravie, zobudil sa neschopný jediného pohybu

Robil všetko preto, aby bol z neho dobrý kuchár. Ťažká choroba však Jánovi zmenila nielen pohľad na život, ale aj na profesiu, ktorú miloval. Dnes vystavuje obrazy a jeho tvorbu už ocenili aj v zahraničí. „Je malý zázrak, že som ešte tu,“ hovorí pre magazín Život Ján Suchý, ktorý sa napriek mnohým úskaliam snaží žiť každý deň naplno.

Jánovu tvorbu ocenili aj v zahraničí. Foto: reprofoto TV Panoráma

Už ako školák si čmáral počas vyučovania pod lavicou obrázky a svoj cit pre vizuálne umenie neskôr ukazoval aj v kuchyni pri príprave najrôznejších pokrmov. „Spočiatku to veľmi nešlo, lebo som varil vo viacerých podnikoch s rýchlou kuchyňou a tam na podobné zábavky nebol čas. Až vo štvorhviezdičkovom hoteli Permon v Tatrách, kde som mal na starosť studenú kuchyňu, bol čas trocha sa s jedlom ‚pomaznať‘​​. Vtedy som sa pristihol, že v ozdobených obložených misách vidím všelijaké obrazy,“ spomína Ján.

Varil aj na deaflympiáde v Salt Lake City

Z Permona zamieril do Clubu hotel Orea pri Národnom tenisovom centre v Bratislave, kam sa chodili pravidelne stravovať športovci aj funkcionári. Ján im vždy dokázal prispôsobiť jedlá podľa potreby, vďaka čomu prišla v roku 2007 zaujímavá ponuka na pozíciu hlavného kuchára slovenskej výpravy na deaflympiádu do Salt Lake City v štáte Utah. Ján sa tam celé tri týždne staral o hladné krky sluchovo postihnutých športovcov. „Prezentovali sme slovenskú kuchyňu, ale čiastočne bolo treba improvizovať, lebo tam nebolo možné doviezť všetky naše potraviny. Napríklad bryndzu k haluškám sme nahrádzali cottage cheesom, chutili však rovnako výborne. Na recepcie k nám chodil aj Jozef Sabovčík, ktorý v Salt Lake City žije,“ priblížil Ján pre Život.

Rodákovi z Novej Bane sa formovala sľubná kariéra, keď prišla zrazu veľká rana a pád na dno. Krátko po deaflympiáde si našiel prácu v bratislavskom hoteli Devín, kde však začal pociťovať veľké bolesti. „Vždy som bol taký typ, že keď ma bolela hlava alebo zuby, riešil som problém tabletkami. Maródka – to u mňa neexistovalo. Zrejme sa to vo mne nejako nazbieralo. V to ráno som mal ísť na návštevu k sestre, bola u nej aj mama. Trápili ma však také strašné bolesti hlavy, že ma museli obliecť a doslova odvliecť do auta smer nemocnica Ružinov,“ spomína si na osudný deň.