Havraniu hrivu jej mama ostrihala iba raz. Zuzana Kocúriková na umývanie vlasov používa špeciálny postup

Do sŕdc divákov sa zapísala talentom, zmyselným hlasom, prenikavým pohľadom a najmä svojimi slávnymi dlhými havraními vlasmi. Práve tie sa v priebehu rokov stali symbolom herečky Zuzany Kocúrikovej, jej korunou krásy. Ostrihať sa musela za 75 rokov svojho života iba jediný raz.

Šampón v očiach

Ako spomínala herečka v rozhovore pre Pravdu, svoj typický účes nosila celý život. „Nikdy som sa nestrihala, len raz mi mama účes skrátila. Nemali sme doma teplú vodu, ak sme sa chceli kúpať a umývať si vlasy, mama musela zakúriť do kúpeľňového kotla a potom mi zohriatou vodou zmývala vlasy,“ hovorila Zuzana, ktorá mala 13 rokov, keď jej mama chytila do rúk nožnice a bez milosti jej ostrihala vlasy až na ježka.

Tínedžerke totiž zašiel šampón do očí, pišťala a mamu to nahnevalo. „Ja som vždy píšťala, že ma šampón štípe v očiach, strašne som vrieskala. Mama sa najedovala, zobrala nožnice a pri temene hlavy mi odstrihla vlasy,“ vysvetľovala pre zenskyweb.sk. Vtedy Zuzanu ostrihala prvý a posledný raz.

Na prvom občianskom preukaze tak mala fotografiu, na ktorej mala krátke vlasy. No to bolo poslednýkrát. Ostrihať sa nedala ani vtedy, keď jej ľudia hovorili, že starším dámam sa už dlhé vlasy nehodia. „Už veľa ľudí mi pílilo uši, aby som sa dala ostrihať, vraj som už stará. Takže sa just neostrihám,“ hovorila pre Korzár s úsmevom.

Recept na zdravé vlasy

Keď sa jej ľudia pýtajú na to, ako sa stará o svoje vlasy, má jednu zaručenú radu, na ktorú navnadila aj svoje kamarátky a kolegyne.