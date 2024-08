Prisahala, že sa už nikdy nevydá. Seriálová Penny teraz novou fotkou prekvapila všetkých fanúšikov

„Nikdy sa už nevydám,“ dušovala sa v rozhovore pre Glamour v roku 2022 herečka Kaley Cuoco, ktorá sa už dvakrát rozviedla. „Rozhodne sa už nevydám. Môžete to dať aj na titulku,“ hovorila seriálová Penny, no po dvoch rokoch zjavne zmenila názor. Svojich fanúšikov prekvapila fotografiou, na ktorej oznámila zásnuby s otcom svojej dcérky Matildy, hereckým kolegom, s ktorým podľa jej slov prežila magické prvé stretnutie.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=543907338200155&set=basw.AbriSfDJRaa8T-nLzBGkUPQEE-u18soExwUV-4o9srO2Bi3TMkeio7s4ptwpG3la15NMrvJugrKhTfTNB4qaDhWu2skusjAL37-ErTtYcOcGUlH7-xduVaz7MPeT-l0MWEBDyOo4kylOyvEHpVrEGahvyatnFzLy5FE9bt9rvo0O7A&opaqueCursor=Abqbo_WqhT3hw2yOJsGwSMTjFV7G5ON5jjbGaXY8wBimQ_Q1vyF7oNzkyHyNEEgNPrbsHjGSTWyUda8BpjtQlMjcM5dSiULXbB8FNO7wl26QjUWIXfNhzptR-lvcKNGBCr1zBHws3Cg5sgvQEHyb-d85c_HslJbxjJJ97tMS-dKSORbZhHAFTyvj9GqfBHdQknG4TsZrwRTH4XMrsOzm1hTf6DeBfnHThV0Dd24i_8ajEdngI7tjmWdlvzRrx5IfaqibGE_szzKdyKCrDMiVcS9n9nrm7QZzZTurSpPrBwa3YFpP78CbX52gtija4ev52WDIEhQs0kGB1is1HKLlagesvkDvYzDAXZHNcyu1dMDfdUFRQMU-ERy9v9DIFRP2M8If5LsMzcMxnU_zDA724gWPEcFd_cT9H6O80AbIPQeWOjlQ4-u_TDvQRAhrz-J5HFMfLjuzOMLscD3zgxiUuNW3xGGBxicqL_yW_N5-Srh5_AIx0a49vkiFOhm_uN3ldrOqE9oYJunEf6z287qORtGTIeSrDhx7_kJHLc_CHvRMQqNoUXpkjKwwq5kSzu94dO4UWc03h47jrsrtpQB-n_7XY7aHJJu7-NjLFs3xGYK8LRiTT0jmJSimveH3qji8GxoGtItam7M1SKdFDHCM1qY5zay2qap1b-ocNZB_SEPa-FiuP-SNi5t-FvCjdEievs_SQyGC8Y76a6DjIb9OHpS50fqvTht-Afkl-mhlk-Mz1mqNN23C6zBbdPp54-B1_qYvQviuc9JvNQ2pIDpzgtuZDmquE8CWTzJD3krGafg9l74U-jCSCbB3bS8rjsRDzFNH9yBXhMi5lvMEgH3_I6HwsBkOFxWj1HvxLkvxyl3ZNg

Turbulentné vzťahy

V minulosti herečka dva roky chodila so svojím kolegom zo seriálu Teória veľkého tresku Johnnym Galeckim, ktorý hral Leonarda a svoj vzťah tajili až do rozchodu v roku 2009. Odvtedy prešla turbulentnými vzťahmi – v roku 2011 bola zasnúbená, po rozchode chvíľu randila s muzikantom, neskôr žila s filmovým Supermanom Henrym Cavillom a mesiac po rozchode sa dala dohromady s tenistom Ryanom Sweetingom, ktorého si vzala na Silvestra 2013. O necelé dva roky ale Kaley podala žiadosť o rozvod.

V roku 2018 sa herečka vydala druhýkrát a tentokrát za olympijského jazdca Karla Cooka, s ktorým ich spájala vášeň pre kone a psy. Vtedy verila, že je to ten pravý, a tak sa po dvoch rokoch chodenia vydala druhýkrát. Fanúšikov prekvapilo, keď herečka prezradila, že s manželom spolu nebývali a to ani po svadbe. Do spoločnej domácnosti sa nasťahovali až kvôli pandémii a vraj to pre ich vzťah bolo skvelé, pretože zistili, že sa majú ešte radšej. O rok na to ale prišla prekvapivá správa o rozvode, o ktorom seriálová Penny hovorila ako o najťažšom období v živote.

Hovorila si - Aleluja!

„Po rozvode som zažívala temné obdobie. Nevedela som, ako sa s tým vyrovnať,“ spomínala pre magazín People s jasným odkazom, že sa už nikdy viac nevydá. Vtedy ani len netušila, že rok po rozhovore bude mať nielen partnera, ale aj vysnívané bábätko. S hercom Tomom Pelphreym sa prvýkrát videla v apríli 2022 na premiére a podľa Cuoco to bola láska na prvý pohľad.