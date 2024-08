Ľudia zodpovední za jeho smrť neuniknú spravodlivosti. V prípade Matthewa Perryho nastal veľký posun

Osobného asistenta Matthewa Perryho, dvoch lekárov a ďalšie dve osoby obvinili v súvislosti so smrťou známeho herca zo seriálu Priatelia, ktorý zomrel v októbri predošlého roka na predávkovanie ketamínom. Oznámili to vo štvrtok americké úrady, informujú o tom denník The New York Times (NYT) a agentúry AP a AFP.

Ketamín za tisícky dolárov

Perryho asistent spolupracoval s dvoma lekármi a dílerom, ktorí pre herca zaobstarávali počas niekoľkých týždňov pred jeho smrťou ketamín v hodnote tisícov dolárov, píše sa podľa NYT v dokumentoch predložených prokurátormi súdu v Kalifornii.

Prokurátor Martin Estrada. Foto: TASR/AP

„Obžalovaní využili problémy Perryho so závislosťou, aby sa obohatili. Vedeli, že to, čo robia, je zlé. Vedeli, že tým, čo robia, riskujú veľké nebezpečenstvo pre Perryho, ale aj tak to robili,“ vyhlásil prokurátor Martin Estrada na tlačovej konferencii. Dodal, že dve z týchto osôb vrátane jedného z obvinených lekárov zatkli. Dvaja z obvinených vrátane asistenta Perryho už priznali svoju vinu a tretia osoba súhlasila s priznaním viny.

Z čoho sú obvinení?

Obvinení sú samostatne napríklad z distribúcie ketamínu s následkom smrti, držby metamfetamínu s cieľom jeho distribúcie a pozmeňovania a falšovania záznamov súvisiacich s federálnym vyšetrovaním. Estrada ďalej uviedol, že obvinení si krátko po Perryho smrti vymenili správy a snažili sa zakryť svoju účasť na dodávaní ketamínu hercovi.