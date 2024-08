Bála sa toho, že je známy, on o ňu zabojoval. Partnerka Ľubomíra Pauloviča na ňom obdivovala zásadnú vec

Do poslednej chvíle ho držala za ruku.

„Môj milovaný Lubinko.“ Nijak inak nepovedala Ľubomírovi Paulovičovi, legendárnemu hercovi, ktorý vo štvrtok vo veku 71 rokov odišiel do umeleckého neba, jeho partnerka Lolla Fukari. Po jeho odchode zverejnila na sociálnych sieťach silný odkaz, v ktorom vyjadrila nielen smútok, ale aj obrovskú lásku.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10227297240390922&set=pb.1057399328.-2207520000&type=3

Prekážalo jej, že je známy

Dvojica sa spoznala v v lete 2021, nejako sa na seba zahľadeli, herec podišiel k nej a rovno je povedal, že chce byť jej anjel strážny. „Bol veľmi odvážny a priamy. Zohnal si na mňa kontakt a písal mi a písal a volal a volal, nosil mi ruže,“ spomínala pre týždenník Život Lolla, ktorá priznala, že herec bol veľmi vytrvalý.

Hoci bol džentlmen, ktorý jej vždy priniesol kyticu kvetov, to, že bol známy, ju desilo. „Spočiatku mi prekážalo, že je známy herec, a odmietala som sa s ním ukazovať verejne,“ priznala otvorene partnerka, ktorá veľmi rýchlo pochopila, že Ľubomír nebol len talentovaným hercom a režisérom, ale najmä výnimočným človekom s láskavým srdcom a dušou. Najviac si na ňom cenila to, že sa celý život staral o chorú dcérku Dominiku, ktorá sa narodila s obrnou.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/lolla.fukari/posts/pfbid02KbK5CZitVhdRfbeJm7iTaNiDPYUghkAy37cxkLygsjhjpMhw618pbhkx1E3zKF26l

Posledné chvíle

„Dnes také niečo muži nerobia pre svoje deti so špeciálnymi potrebami a väčšinou zdrhnú a zbavia sa zodpovednosti. Dominika je Ľubkov život a každý deň sa jej aktívne venoval a vie to celé jeho okolie,“ prezradila partnerka Lolla, ktorú v láske neodrovnal ani vekový rozdiel. Hoci mal herec 68 rokov, keď sa spoznali, mal podľa nej viac energie a života ako dnešní tridsiatnici. U nich vraj zafungovala chémia, ktorá trvala až do úplného konca. Pri legendárnom hercovi bola partnerka aj v jeho posledných chvíľach.