Zlepšíte im život a zvýšite sebavedomie. Veľký NÁVOD, ako naučiť deti dobre hádzať a chytať loptu

Zdá sa to na prvý pohľad neuveriteľné, no aj taká banalita ako správne hádzanie a chytanie lopty dokáže vášmu dieťaťu výrazne zlepšiť život a podporiť jeho sebavedomie. Výskum kanadskej kineziologičky Emilie Bremer a profesora Johna Cairneyho z Queenslandskej univerzity v Austrálii totiž ukázal, že deti, ktoré majú dobré základné pohybové zručnosti, majú aj vyššiu úroveň fyzickej aktivity a lepšiu kondíciu.

Deti, ktoré majú dobré pohybové zručnosti, majú lepšiu kondíciu. Foto: freepik

V čase, keď má dieťa približne päť rokov, malo by byť schopné hádzať loptu pomocou koordinovaného pohybu ruky, ktorá hádže, a protiľahlej nohy, ktorá pri pohybe vykročí dopredu. Chytať by zasa malo vedieť len pomocou rúk, ozrejmujú lektori Stuart Evans a Kane Middleton na portáli The Conversation.

Častým omylom je, že sa deti učia zručnostiam ako hádzaniu či chytaniu automaticky, to však nie je pravda – získajú ich totiž až systematickým tréningom. Ak tieto dva úkony zvládnu, dostanú do života i niečo navyše. Ako totiž tvrdia odborníci, dieťa popri hádzaní a chytaní lopty začína nepriamo chápať aj vzťah medzi príčinou a následkom.

Ak teda vaše dieťa tieto základné zručnosti primerane rozvíja už od útleho veku, môže mu to byť v živote len na osoh. Ak by ste sa pýtali, ako mu v tom pomôcť, odpoveď je jednoduchá – v prvom rade určite nič nepokazíte, ak s ním budete doma pravidelne trénovať. Oplatí sa to dokonca už od dvoch rokov. Evans a Middleton vám poradia, ako na to.