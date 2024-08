Navždy ho zmenila chorá dcérka. Zomrel legendárny Ľubomír Paulovič, ktorý bojoval až do konca

Pre zdravotné problémy so srdcom sa obľúbený slovenský herec Ľubomír Paulovič už dávnejšie stiahol do ústrania a rozhodol sa viac oddychovať a užívať si pokoj. Koncom júla priznal, že prežíva náročné životné obdobie, no v rámci možností sa snažil zvládať všetko tak dobre, ako sa dalo. „Každý z nás bilancuje svoj život a ja som ten svoj žil naozaj naplno,“ vyznal sa Životu v poslednom rozhovore. Napriek tomu, že herec bojoval, 15. augusta vo veku 71 rokov navždy odišiel. Smutnú správu potvrdila hercova dlhoročná partnerka Lolla.

Ľubomír Paulovič žil najmä pre svoje tri dcéry a ako vravel, boli pre neho jeho princezné. Tou vari najsilnejšou je Dominika, ktorá sa narodila s hendikepom. „Ten človek má neuveriteľný optimizmus, humor, neskutočne veľa energie a obrovskú zásobu dobrej nálady a pohody," hovoril s láskou o dcére, ktorá sa na osud nikdy nesťažovala.

Ľubomír Paulovič. Foto: TASR/Pavol Zachar

Dojímavý odkaz

„Dnes môj milovaný Lubinko odišiel do nebíčka medzi anjelov. Jeho srdiečko ukončilo svoju prácu a rozhodlo sa nechať Lubinka odpočívať,“ napísala jeho partnerka Lolla Fukari, ktorá mu do neba odkázala, že ho bude navždy milovať. „Viem, že ťa už nič nebolí a môcť byť pri tebe do poslednej chvíle a držať ťa za ruku, bolo pre mňa dar a pocta... Ďakujem ti za nádherný život s tebou, za tvoj smiech, za tvoju lásku. Naozaj každučký deň s tebou stál za to. Milujem ťa, Lubinko môj, a navždy budem,“ vyznala sa fotografka.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/lolla.fukari/posts/10227937826605177?ref=embed_post

Ľubomír Paulovič sa narodil 7. novembra 1952 v obci Prašice ležiacej v okrese Topoľčany. Herectvo ho uchvátilo už v detskom veku a ako jedenásťročný si zahral princa v rozprávke Radúz a Mahuliena. Po ukončení štúdia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave nastúpil v roku 1977 do Divadla Slovenského národného povstania (dnes Slovenské komorné divadlo) v Martine.

V roku 1984 sa stal členom Slovenského národného divadla (SND), odkiaľ v roku 1996 odišiel. V rokoch 1997 až 1998 bol umeleckým šéfom Divadla Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) vo Zvolene. Potom pôsobil na voľnej nohe, venoval sa divadelnej a televíznej réžii. V rokoch 2006 až 2010 zastával funkciu starostu vo svojej rodnej obci. V súčasnosti je opäť členom Činohry SND.

Dcéry ako princezné

Dôležitou súčasťou jeho života bola vždy rodina. Ľubomír Paulovič bol druhý raz ženatý, s prvou manželkou mal dcéry Veroniku a Terezu, z druhého manželstva mal dcéru Dominiku. Tá sa, žiaľ, nenarodila ako zdravé dievčatko – má detskú mozgovú obrnu.