Deti sú pozornejšie, ako si myslíte. Na rodičoch si všímajú šesť vecí, poznačiť ich to môže na celý život

Ste na seba prísny? Vaše dieťa to podľa psychologičky veľmi dobre vidí.

„Deti sú oveľa pozornejšie, ako si dospelí myslia,“ hovorí klinická psychologička a expertka na rodičovstvo Jazmine McCoyová, ktorá spolu s ďalšími odborníkmi pre Huffpost uviedli šesť vecí, ktoré si deti na svojich rodičoch veľmi dobre všímajú a dospelí o tom často ani netušia.

Foto: Freepik

6. Všímajú si, aký vzťah máte so svojím partnerom

Môžete si myslieť, že ste veľmi rafinovaní a nenápadní, keď pri debate s partnerom prevaľujete očami alebo hádžete naňho škaredý pohľad. Podľa McCoyovej deti dokážu veľmi dobre zachytávať neverbálne podnety a tiež vedia rýchlo zachytiť kritiku alebo negatívne poznámky o druhom rodičovi, aj keď sa to možno snažíte zakryť za vtip alebo sarkazmus.

„Deti si všimnú túto dynamiku, takže sa snažte hovoriť o druhom rodičovi čo najlepšie. Aj keď sú deti v inej miestnosti, pravdepodobne vás stále počujú,“ vysvetlila odborníčka s tým, že bez ohľadu na vzťah rodičov, by sa mali pred dieťaťom zdržať hlúpych rečí o tom druhom, pretože dieťa sa potrebuje cítiť bezpečne, má mať pocit, že sa oňho obaja postarajú a nemalo by cítiť úzkosť. McCoyová odporúča, aby rodičia skôr jeden druhého pred dieťaťom chválili. Ak jeden z rodičov napríklad pripraví večeru, ten druhý by mal povedať: „Tá večera bola výborná! Mamička/Ocko vie výborne variť, však?“

Foto: Freepik

5. Všímajú si, ako sa cítite vo svojom tele

Dietologička Alyssa Millerová uviedla, že deti sú perfektné v čítaní reči nášho tela a sú si veľmi dobre vedomé, ako dospelí hovoria o svojich vlastných telách, či o telách iných ľudí. „Dokážu zachytiť aj veľmi jemné gestá a vyvodiť si z toho závery. Učia sa, čo sa považuje za zlé a dobré, žiaduce a nežiaduce,“ vysvetlila odborníčka s tým, že deti často sledujú rodičov pri tom, ako sa pozerajú na seba do zrkadla a aj z toho si môžu vyvodiť závery.

Všimnú si, či napríklad nikdy nenosíte plavky, pretože sa hanbíte alebo si stále mažete z telefónu fotky, na ktorých sa necítite byť dostatočne peknými. „Dospelí neustále ukazujú deťom, ako sa pozerať na svoje telo prostredníctvom ich každodenných činností. Premýšľajte o tom. Žiadne dieťa nemá mindráky zo svojho brucha, stehien alebo výšky, kým si nevypočuje komentáre alebo nebude svedkom toho, že si sebou nie je istý niekto iný,“ uzavrela expertka.