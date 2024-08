Jasné, že máš čas na seba, keď nemáš deti, vyčítajú jej. Zora Czoborová poslala hejterkám silný odkaz

Keď na sociálnych sieťach zverejnila fotografie v plavkách, niektoré ženy sa nedržali komentára a kopli si do nej tým najhorším spôsobom. „Veď nemáte deti! Tak má čas na seba, cvičenie šminky a iné hlúposti,“ píšu hejteri Zore Czoborovej, ktorej v komentároch niekoľko žien odkázalo, že vyzerá tak dobre preto, že nevychovala ani jedno dieťa. „V hejtoch sa snažili ženy ublížiť žene tou najostrejšou čepeľou... Bodnúť priamo do srdca slovami, že nemám deti,“ priznala Zora Czoborová, ktorá napísala úprimné a veľmi silné slová o boji s neplodnosťou.

Znova a znova sa jej zrútil svet

„Nemať dieťa je veľmi bolestivá téma pre všetky ženy, ktoré sa o dieťatko pokúšali, ale im nebolo dopriate tak, ako v mojom prípade... V tomto príspevku síce idem verejne s ‚kožou na trh‘, ale chcem ho ako povzbudenie venovať ženám, ktoré sa o dieťatko pokúšajú, poprípade to už v istom momente, ako ja, vzdali,“ napísala otvorene známa fitneska, ktorá deti veľmi chcela a robila všetko preto, aby ich mala. Už v minulosti priznala, že sa s partnerom pokúšali aj s pomocou lekárov.

„Áno, nebolo to ľahké, nebol to jeden pokus o využitie modernej medicíny, nebola to jediná séria hormonálnych injekcií, ktoré som si pichala každý deň do brucha, nebol to jeden cyklus a obrovské sklamanie, keď som dostala, napriek všetkej snahe mojej aj lekárov, menštruáciu a znova a znova sa mi zrútil svet. Verte mi, že nasledovalo more sĺz, depresie, nechuť žiť, nerobiť svoju prácu, nechodiť medzi ľudí, uzatvoriť sa pred svetom vo svojom smútku,“ popísala smutnú realitu.

Roky sa s tým vyrovnávala

Aj keď sú deti podľa nej veľkým darom, najväčším šťastím v živote je podľa nej to, ak má človek vedľa seba partnera, ktorý s ním všetko preskáče. „Okrem toho, vždy bolo ako mäkký vankúš a ochrana pred všetkou bolesťou okamžite poruke láskavé objatie a láska môjho manžela,“ napísala Zora a priznala, že v jednom bode sen o materstve vzdala.