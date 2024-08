Vydávala sa mladá a hlúpa. Katka Brychtová s chirurgom Ivanom jedného dňa prestali skloňovať slovo rozvod

Mladá, hlúpa, vyplašená, ale šťastná. Takto by sa opísala Katka Brychtová vo svoj svadobný deň, ktorý mala pred 36 rokmi. Za budúceho renomovaného chirurga Ivana sa vydávala s tehotenským bruškom, no svoje rozhodnutie nikdy neoľutovala. Hoci počas ich dlhoročného manželstva začali skloňovať slovo rozvod, v jednom momente s tým sekli a prišli na to, čo je vo vzťahu skutočne dôležité. Cesta k tomu ale nebola jednoduchá.

Herečkou sa stala náhodou

Bola sídliskovým dieťaťom a vďaka uzatvorenému dvoru mohla byť s kamarátmi vonku od rána do večera. Hrdá Bratislavčanka Katka Brychtová vyrástla so starším bratom a mladšou sestrou Zuzkou, ktorú prezývala „krpec“, no s oboma prežila krásne detstvo. „Neboli sme vôbec bohatí, skôr by som povedala, že chudobnejší, ale nič nám nechýbalo,“ hovorila pre metropolitnú TV Katka, ktorá nikdy nesnívala o tom, že bude herečkou alebo moderátorkou.

Pôvodne chcela študovať francúzštinu, túžila byť tlmočníčkou a prekladateľkou. „Lenže jedna moja spolužiačka sa prihlásila na VŠMU a ja som si povedala - prečo by som to tiež neskúsila? Bola to asi len taká náhoda, že ma prijali,“ prezradila kedysi pre Korzár. Na vysokej škole ale mala dlho pocit, že tam nepatrí a prvý semester neustále čakala, kedy ju vyhodia.

Katka Brychtová so súrodencami. Foto: Reprofoto YouTube - Vitajte, TV BRATISLAVA - metropolitná TV

Mladá a hlúpa

Po počiatočných neúspechoch si však zvykla a v druhom ročníku už hrávala v divadle a inscenáciách tak často, že vedela, že si vybrala správne. Katka bola ešte len mladou študentkou, keď začala mať vážnu známosť s budúcim uznávaným chirurgom Ivanom Brychtom. Hoci sa vydávala ako mladá 21-ročná nevesta s vykúkajúcim bruškom, svoje rozhodnutie neľutovala. Na svadbe vraj žiarila šťastím a na tvári mala celý čas šťastný kŕč.

„Vydávala som sa mladá a ešte aj hlúpa. To považujem za šťastie, pretože keby som bola oveľa staršia, už by som asi vymýšľala a príliš preberala,“ smiala sa v rozhovore pre Pravdu. Po rokoch však priznáva krízy, ktoré museli s manželom prekonať.