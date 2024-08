Tristokrát denne kontrolujete svoj telefón? Syndróm zvaný FOMO trápi aj Slovákov, dá sa s ním bojovať

Keď zazvoní telefón, okamžite zdvíhate. Ak nezvoní, často a vám zdá, že vám čosi "píplo" či "zabrnelo". Tristokrát za deň skontrolujete svoje sociálne siete a s podobnou angažovanosťou aktualizujete stránky svojich obľúbených spravodajských webov? Ak to nerobíte, máte pocit, že vám uniká niečo dôležité, že ste mimo diania, vytlačení na okraj?

Zdá sa, že podobne ako množstvo Slovákov, aj vy trpíte syndrómom, ktorý má anglickú skratku FOMO, teda fear of missing out. Do slovenčiny by sme to mohli preložiť ako strach z toho, že niečo zmeškáme – že sa nedozvieme dôležitú informáciu, nebudeme dokonale informovaní o všetkých novinkách alebo možno zmeškáme akciu, ktorú by stálo za to navštíviť.

Sledujete neustále sociálne siete či správy? Možno tiež trpíte syndrómom FOMO. Foto: freepik

Diagnóza rýchlej doby

Ide o diagnózu dnešnej uponáhľanej doby, keď sme zo všetkých strán atakovaní informáciami, o všetkom sa chceme dozvedieť za pár sekúnd a s každým sa snažíme zostať v kontakte. Naším každodenným cieľom je udržať si krok, no na rýchlosť, s akou prichádzajú nové informácie a udalosti, v skutočnosti nestačíme, cítime sa čoraz viac zahltení a máme výčitky. Charakteristickým znakom syndrómu je strach, ktorý vás núti ísť proti vlastným potrebám a momentálnej nálade. Podľa psychológov z platformy Hedepy sa u vás môže prejaviť viacerými spôsobmi.

Najčastejšie sa ľudia dnes stávajú závislými na sociálnych sieťach, ktoré musia za každú cenu kontrolovať, aby boli v obraze. Závislí tiež môžete byť od správ – beda, ak by vám niečo dôležité uniklo. Do tretice môžete pociťovať strach a nutkanie aj v súvislosti s prácou. Poznáte tú neutíchajúcu potrebu neustále sa vzdelávať, byť na každom kurze či webinári, prečítať každú knihu a článok, ktoré vám zamestnávateľ odporučí a zúčastniť sa na každom pracovnom podujatí? Alebo sa zo strachu o to, že by vás druhýkrát nezavolali, zúčastňujete každej akcie či výletu s priateľmi? Ak áno, spozornite.