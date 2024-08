Jednu vec robíte s umývačkou úplne zbytočne. Experti poradili, ako s ňou dosiahnuť čo najčistejší riad

V mnohom sa môžete spoľahnúť práve na umývačku, no na pár vecí je potrebné dať pozor.

Umývate riad predtým, než ho vložíte do umývačky? Pravdepodobne týmto spôsobom len zbytočne míňate vodu a prispievate k tomu, že umývačka pracuje menej efektívne, tvrdia experti pre The Washington Post. Nie vždy to tak však musí byť.

Špinám predídete jednoduchšie

Ak máte malú domácnosť, v ktorej nespúšťate umývačku po každom chode, je vhodné zapnúť cyklus oplachovania, aby špina na riade nezaschla. KC Davisová, autorka knihy o udržiavaní domácnosti v poriadku, zároveň objasňuje, že takto spotrebujeme menšie množstvo vody.

Aby ste dosiahli želané výsledky kedykoľvek, je potrebné si už na začiatku poriadne prečítať manuál a správne nastaviť umývačku. Taktiež netreba zabúdať nezabúdať na filter a pravidelne kontrolovať jeho čistotu. A napokon dbať na to, akým spôsobom do nej uložíte riad.

Pozor na množstvo