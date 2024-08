Zrejme ste môj otec, napísal mu chlapec v liste. Jan Kraus a jeho rodina prežili aj veľkú zámenu partnerov

Nikto z nás nebol otcovi tak podobný ako Marek. Keď poslal svoju podobizeň, bolo to neuveriteľné, spomínal Krausov syn Adam.

Je majster slov a otázok. V Česku ani na Slovensku pravdepodobne neexistuje známa osobnosť, ktorá nebola v jeho šou. Jan Kraus, ktorý 15. augusta oslavuje 71. narodeniny, vyspovedal všetky hviezdy, no sám o svojom súkromí hovorí len občas. Na titulných stránkach bulvárnych časopisov sa objavil najmä vďaka veľkej zámeny partnerov.

Pred 30 rokmi sa zamiloval do herečky Ivany Chýlkovej, ktorá v tom čase chodila s Karlom Rodenom. Ten potom pre zmenu začal žiť s Krausovou exmanželkou Janou. Aby Krausov život nebol málo komplikovaný, pred rokmi mu domov prišiel list od istého Mareka, ktorý tvrdil, že pravdepodobne je jeho nemanželským synom.

Otec prežil Auschwitz

Jan Kraus sa narodil v Prahe Božene Krausovej a Otovi, ktorý prežil hrôzy holokaustu. Ota Kraus sa ako predajca rádiotechniky začal angažovať v odboji, kým ho nezadržalo gestapo.

„Zatykač na otca vydal Heydrich z politických dôvodov. Bol obvinený, súdený v Drážďanoch a sudca ho zbavil viny. V tom čase to však bolo jedno, medzitým sa rozbehla protižidovská mašinéria. Keďže bol zo židovskej rodiny, napísali mu, že jeho návrat je nežiaduci a namiesto slobody ho poslali do koncentráku,“ spomínal pre XTV Jan Kraus na otca, ktorý prežil Terezín aj Auschwitz.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/DenikAHA/photos/basw.AbqnSt8LdEZmF53vNVMCw6qTs2gb21uQSTTqSAD02HafRh9DyFy2UAU85Y4EjGEwE5eKZe3x5g7r0UeqEKABb4qVx9QvqBDuuJaGA_dE-3Z3nkkaQRmS_3wG7Lew3FcGFm0t90ev2wrZcr1xLDCDjORD/10160093042339035/?opaqueCursor=Abrbi4D48vCkmW9a24uVRCpW7XWwafsJv1Zs--BC-f0r9r0fw-5a7JLqjRwP8N594awQ31othwLeNpLQ7kfSZuixUldDoU5IlfRDM1_pz1ZI3vZ0fP-A5k_1W_PkV4ikplDMSOcWE_RevYzRKPj4npJsTrBGMjbMIkhCkhEvEbmus9da8UkotfGt9EbzobKQkF3_SYEVd0nnHeqOU8AhVjWVaJNGof0PgfYz7opf7PymXGrTjQq_f6B-QylWuBW8y_8J-vS__-dQIur1qPJoKSIuUjJu86I8Wsl2fm1clJFju7lYC1U-EgoYdq0HE4Rg9sHaGJjelZeDNDBBY2cf65EnXisFgFQRU5psVig9gJYybjykKGIDwN_W34BJW7cFldykIU9xQp6TkQIj-JxJq9v5KQMttU8VqnE704anEo-6tLCTYW1w8GelMrLbysCdQuwzF1eHwGFYe_KJScWGfhLX9MD9cIzzsn3cIQBN4ijjjwhGMQIO-hY0xCKMQXwygzPefru5LGw87W5CK_A9g_K7REC4ctZUs22_RidTK6euS5SmPWPAC5qLC9w3ygBmzU8kegDrl0rHka0LWWCQPDyrB5dGxJsqnSfO8C0avjUcW5GMmUkfQg3gR4_8Ehys46UAmPzsIQQgYbpGSKnjYDdFiDz1kCXLYDtE_MtgurrXeo98P3izbST3WMaW-N5f2Z34AWTbP54wJnkJ05BN8uKfpMSb2QLFj2y3UMDPzgx9tcT6ObX5Tm9easa4Z-aiPsfdq5rbpj0unARBhh4GnUep1Yk0-2MMYm2Qh9ZkA9whjZXKeMJGCDuQwy5R7JWkoEx4JyHHzC3wCHgW2CMm_iVFgQPdHSykaZcGeCHlY9DFDBCyN4iKe7jVY2Xo1wkh48g

V tábore zahynuli jeho rodičia aj brat, no on sa dokázal zachrániť. Ota chcel prežiť, aby raz mohol napísať o všetkých hrôzach, ktoré zažil na vlastnej koži. Veľkou motiváciou bola aj jeho manželka Božena, ktorá ho doma čakala so starším synom Ivanom.

Ota prežil a krátko po vojne sa mu narodila dcéra Eliška, syn Michael, v roku 1953 aj Jan Kraus a neskôr dcéra Kateřina. Ako uviedli Lidovky, všetci súrodenci emigrovali, jedine Jan zostal a budoval si svoj vlastný ostrovček slobody.

Drzý provokatér

Od detstva bol neposedným, rád provokoval a kým sa on zabával, učiteľky v škole zúrili. „Mne vravievali, že som drzý, už aj keď som povedal dobrý deň - nepozdával sa im spôsob, akým to vravím,“ rozpamätával sa pre Korzár.

Z gymnázia ho vylúčili, dokončil ho len externe a na vysokú školu už ani nemusel ísť. Odmalička totiž točil filmy, ktoré mu zaistili slávu a úspech. Prvú rolu vo filme Dva tygři získal už ako 13-ročný a odvtedy si zahral vo viac ako 60 filmoch. Práve vďaka herectvu, ktoré ani nikdy neštudoval, spoznal aj svoju prvú manželku Janu, s ktorou mal dvoch synov. Aby manželia dokázali uživiť rodinu, pustili sa to netradičného podnikania.

Vytrhol ich z biedy