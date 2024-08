Princezná Diana. Nový životopisný príbeh, ktorý vás dojme

Nastal obrovský smútok. Nespočetné množstvo ľudí zamierilo ku Kensingtonskému palácu, aby tam položili kvety. Strata tejto žiarivej a srdečnej ženy dodnes napĺňa ľudí hlbokým žiaľom...

Milovníci britskej kráľovskej rodiny majú tento rok dôvod na radosť. Pred pár dňami vyšiel životopis Princ William, predtým viaceré biografie o kráľovnej Alžbete II., dávnejšie kniha o vojvodkyni Kate a teraz pribudol beletrizovaný životopis Diana, kráľovná sŕdc od nemeckej autorky Julie Heiland.

Londýn 1978.

Sedemnásťročnú Dianu Spencerovú pozvú na zápas póla s kráľovskou účasťou. Sama pochádza zo známeho britského šľachtického rodu, takže svet, v ktorom sa ocitla, jej nie je cudzí. Práve naopak. Medzi ňou a budúcim britským kráľom vznikne románik, ktorý jej navždy zmení život. O necelé tri roky stojí pred 3 500 pozvanými hosťami v Katedrále svätého Pavla na svadbe storočia. Hoci sa nevie stotožniť s prísnym kráľovským protokolom a Charles jej lásku neopätuje, hľadá si vlastnú cestu. A svet jej čoskoro bude ležať pri nohách.

Julie Heiland prináša zaujímavé detaily, berie nás do vnútorného sveta Diany, necháva nás precítiť jej radosť i bolesť. Julie to opísala veľmi jemne, citlivo, zručne a jej štýl je naozaj čítavý.

Hoci bolo o Diane napísaných veľa kníh, najmä životopisných, táto príbehová verzia má čosi naviac. Klobúk dolu pred Julie, ako sa jej podarilo vtiahnuť nás do života lady Di a ako môžeme sledovať jej prerod, dozrievanie na múdru, rozhľadenú ženu, ktorá sa naozaj stala pre milióny ľudí na svete kráľovnou sŕdc.

Možno sa pýtate – koľko z románu je pravda, skutočnosť a realita? Ako tvrdí autorka Julie Heiland, „Román sa zakladá na skutočných udalostiach, no ide o vymyslený príbeh lady Diany. Nie všetky opisované scény sa reálne stali. Niektoré udalosti sa v skutočnosti odohrali inak alebo ich autorka pozmenila. Aj dialógy sú z veľkej časti vymyslené.“

Milan Buno, knižný publicista