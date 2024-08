Nechcela ho, tak ju ohúril romantickým gestom. Jozef Oklamčák 43 rokov dodržuje, čo Anke sľúbil pred Bohom

„Bojoval som dosť dlho. Na začiatku ma totiž vôbec nechcela,“ priznával so smiechom Jozef Oklamčák, keď v rozhovore pre Život hovoril o tom, ako sa dal dokopy s manželkou Ankou. Odborník na ženskú krásu, ako ho niektorí nazývajú, spoznal svoju osudovú lásku v rodných Sobranciach. Ona mala len 17 rokov a okamžite ho očarila. Kvôli nej dokonca v noci trhal ruže v mestskom parku a písal jej lístoček s venovaním. Trvalo rok, kým ju zlomil. Dnes sú spolu krásnych 43 rokov.

Dídžej

Jozef Oklamčák sa narodil 14. apríla 1956 v Sobranciach. Po skončení gymnázia ho najprv na vysokú školu neprijali, a tak zostal žiť v rodnom meste. Založil klub mladých, ktorému aj šéfoval. „Bol to jeden z prvých klubov, ktoré v tom čase na východnom Slovensku vôbec vznikli. Organizoval som rôzne aktivity, podujatia, diskotéky a podobne. A v rámci tohto klubu som pôsobil aj ako dídžej,“ zaspomínal si Jozef Oklamčák na mládežnícke časy.

Neskôr do Bratislavy predsa len odišiel, aby tam študoval nadstavbové štúdium kultúrno-výchovnej práce. A napokon ho prijali na Katedru žurnalistiky na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského, ktorú úspešne dokončil.

Pozeral, ako brali miery dievčatám

Meno Jozefa Oklamčáka sa však už tri dekády spája so súťažami krásy Miss, je totiž ich zakladateľom. Že by sa v živote mohol venovať ženskej kráse, mu vraj po prvýkrát napadlo ešte v roku 1988 v Tatrách, priznal to v rozhovore pre denník Korzár. „Za socializmu sa organizovali výstupy na Rysy, kde sa stále zišlo veľké množstvo ľudí, bývalo tam okolo päťtisíc mladých, z toho 2,5 tisíca dievčat. Tak sme si povedali, že to spestríme a urobíme súťaž krásy a ešte v ten deň sme vyhlásili Miss Rysov Československa,“ nostalgicky spomínal.

Odborník na ženskú krásu, ako ho niektorí nazývajú, však tvrdí, že prvý podnet prišiel pravdepodobne oveľa skôr, ešte v detstve. Keď jeho otec šéfoval krajčírskemu salónu a mama v ňom pracovala ako krajčírka. „Oni mi tvrdili, že keď som bol malý chalan, päť- alebo šesťročný, stále som sa cez kľúčovú dierku pozeral, keď brali miery dievčatám. Takže zrejme aj to rozhodlo o tom, čím sa budem živiť,“ prezradil s úsmevom.

Nechcela ho

Napriek tomu, že za desiatky rokov sa Jozef Oklamčák stretol s tisíckami krásnych dievčat a žien, už od mladosti je verný len jednej jedinej žene. Tú stretol v rodných Sobranciach, keď mala len 17 rokov. „Najskôr to však bola iba jednostranná láska. Následne sa začal boj o jej srdce. Bojoval som dosť dlho. Na začiatku ma totiž vôbec nechcela,“ hovorieval so smiechom o svojej manželke Anke.