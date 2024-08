Milan Ondrík o úlohe Černáka: Bol som iný. Moja Zuzka mi povedala, že chce naspäť toho veselého Milanka

„Taký malý chriašteľ, krpec, chce hrať Mikiho?“ písali na sociálne siete hejteri, keď vyšlo najavo, že rolu Mikuláša Černáka stvárni vo filme herec Milan Ondrík. Ten zobral filmovú úlohu vážne a od bývalého šéfa slovenského podsvetia odkukal gestá, chôdzu a pracoval aj na tom, aby zdravým spôsobom pribral 10 kíl. Film MIKI ide 15. augusta do kín a prvé recenzie už hovoria o tom, že Milan Ondrík predviedol mimoriadny výkon. Keď si on pozrel niektoré scény, zľakol sa samého seba, pretože vyzeral úplne ako Černák. Po čase si uvedomil aj tom, že rola ovplyvnila aj jeho súkromie.

Odložil knižky, dvíhal železo

Milan Ondrík odmalička miloval filmy s mafiánskou tematikou a keď po kamerových skúškach dostal rolu bosa Černáka, bral to ako obrovskú výzvu. Nikdy predtým nestvárňoval človeka, ktorý je ešte živý, preto si kládol otázku, či má robiť iba kópiu, alebo sa má naňho úplne podobať.

„Pripravoval som sa na to dôkladne. Vedel som, že chcem pribrať a pre mňa je náročnejšie priberať ako, paradoxne, chudnúť. Chudnutie je o tom, že sa viac hýbete ako jete a musíte mať nejakú logistiku,“ spomínal pre Aktuality herec, ktorý vedel, že pri príprave na film bude menej čítať knižky a viac dvíhať železo. Zároveň vedel, že sa mu zmení nielen telo, ale aj chôdza a gestá.

Stretol človeka s charizmou

„Zdá sa, že by mi to mohlo pomôcť, že ja sa stretnem s Černákom a nakukám ho,“ vysvetľoval pre Topky herec, ktorý nakoniec od tvorcov filmu dostal ponuku stretnúť sa s Mikulášom Černákom. Ak by tam nešiel, považoval by sa za neprofesionálneho herca. Na stretnutí sa chcel pýtať na konkrétne otázky, no nie ako sudca, ale ako obyčajný človek, ktorého zaujímalo, ako sa z dedinského chlapca mohol stať niekto ako Černák. Počas tých dvoch hodín, keď sa rozprávali, Milan Ondrík aj zabudol, kto oproti nemu sedí.