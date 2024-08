Tajomstvo kuchyne Evy Mázikovej. Jej dom je vždy plný hostí a jedna vec pre nich nikdy nesmie chýbať

Speváčka a repeťácka hviezda Eva Máziková, ktorá vlani oslávila už 74 rokov, je temperamentná, stále aktívna a vždy veselá. Energie má na rozdávanie aj v tomto veku a netají sa tým, že aká je na pódiu a medzi fanúšikmi, taká je aj doma. A keď necestuje a nekoncertuje, s manželom Petrom majú dom neustále plný hostí. A čo im dobrá gazdinká Eva ponúka? Na jednu vec vo svojej kuchyni nedá dopustiť.

Posúvala svoje limity

Že má Eva Máziková dávno po sedemdesiatke, by ale nik nepovedal, vyzerá totiž výborne. Je o nej známe, že má neskrotný temperament a energie na rozdávanie. Dokazovala to aj v štvrtej sérii obľúbenej tanečnej šou Let´s Dance, keď svojimi výkonmi všetkých prekvapila a dostala sa až do finále.

Na účinkovanie v šou si aj dnes spomína len v dobrom. „To bolo najlepšie, čo som v živote zažila. Schudla som deväť kíl,“ uviedla so smiechom speváčka pred novinármi s tým, že najdôležitejšie bolo pre ňu to, že spoznala svoje hranice, hranice svojich možností. „Vedela som, čo mi ešte moje telo môže dať,“ povedala temperamentná blondínka a dodala, že v súťaži takpovediac prekonávala samu seba a posúvala svoje limity.

Dom plný hostí