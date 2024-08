Dezert si dopraje v zdravej forme. Cheesecake komičky Simony First sa stal jej objavom mesiaca

Nie je to len o zabávaní ľudí. Komička Simona First totiž na internete inšpiruje aj inými spôsobmi. So svojimi fanúšikmi sa na sociálnych sieťach často delí o recepty na chutné dezerty, obedy či večere a nezabúda ani na zdravé verzie obľúbených jedál.

Fit cheesecake

Aj keď o sebe hovorí ako o večne chudnúcej, svojimi návykmi sa nesnaží len o to, aby vyzerala inak. „Nevolala by som to zápas, došlo mi, že by som nechcela úplne zomrieť mladá. Vlastne sa nesnažím schudnúť, snažím sa docieliť to, aby som dlhšie žila,“ odpovedá komička Topkám na otázky o zápasení s nadbytočnými kilogramami.

Najznámejšia slovenská stand-up umelkyňa počas tohtoročného leta natrafila na recept, ktorý okamžite povýšila na svoj objav mesiaca. Ak máte aj vy chuť na lahodný dezert, no zároveň túžite po zdravých alternatívach, určite si ho tento cheesecake nenechajte ujsť.

Fit cheesecake podľa Simony First: