No čo, ty hviezda, smiali sa mu. Pavel Bruchala po odchode zo šoubiznisu pochopil, čo je najväčší luxus

„Šoubiznis vás vycucia,“ priznáva slovenský Ben Affleck. Vyštudovaný herec a jeden z najpopulárnejších moderátorov Pavel Bruchala v roku 2014 zmizol z televíznych obrazoviek, aby sa začal naplno venovať svojej najväčšej vášni - cestovaniu. Kedysi o ňom hovorili, že je arogantný a namyslený, no on si z takých rečí nikdy nič nerobil a nikdy vraj neuveril v to, že je celebrita. Skúsenosť v šoubiznise ho naučila mnohé, no ešte viac si uvedomil vďaka cestovaniu. Práve po odchode zo šoubiznisu pochopil, čo je najväčší luxus.

Nič ho nezastavilo

Ako jeden zo štyroch súrodencov sa narodil do jednoduchých pomerov a nikdy nesníval o tom, že by mohol byť hercom či moderátorom. Pavel patril k lepším študentom, stačilo iba počúvať na hodine a doma sa ani nemusel učiť. Pre umenie sa rozhodol, keď jedného dňa v treťom ročníku na strednej škole prišiel po predstavení domov a rodičom zahlásil, že ide robiť umenie. Vedeli, že keď si niečo zaumieni, nič ho nezastaví.

Rodák z Banskej Bystrice odmalička pracoval so svojím hlasom, už na základnej škole robil v školskom rádiu a keď na strednej škole žiadne rádio nefungovalo, založil svoje vlastné. Ako spomínal pre SME, po skončení strednej školy pracoval tri mesiace v cestovnej kancelárii, neskôr rok v Štátnej opere v Banskej Bystrici ako garderobiér, kde mal na starosti pánsky zbor. Nakoniec sa rozhodol, že vyskúša šťastie ako herec – začínal na banskobystrickej Akadémii umení a po dvoch rokoch odišiel na VŠMU do Bratislavy, čo mu zmenilo život.

Najskôr ich hrdo odmietol

Už ako študenta si ho totiž všimla učiteľka techniky hlasu, ktorá ho pozvala na neoficiálny kasting do Markízy. Hneď po prvom kole mu ponúkli miesto moderátora v Teleráne. „Pamätám si, že som slušne odmietol s tým, že študujem herectvo a chcel by som radšej robiť nejakú zábavnú reláciu. Odchádzal som z Markízy veľmi hrdo, že som dokázal odmietnuť ponuku z najsledovanejšej televízie,“ hovoril kedysi pre Šarm Pavel, ktorý si bol vedomý, že po odmietnutí už druhú šancu v televízii nemusí dostať. Po roku sa mu ale ozvali znovu.