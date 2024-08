Stále neverí, že sa to naozaj stalo. Viktor Vincze sa pochválil novinkou, po ktorej túžil celý život

Splnil sa mu veľký sen, po ktorom odjakživa túžil. Viktor Vincze, ktorý sa divákom už roky prihovára z televíznych obrazoviek, sa totiž pred časom na sociálnej sieti pochválil novinkou. Neskrýval nadšenie a od svojich priaznivcov sa dočkal pochvalných komentárov.

Odviezol prvých pasažierov

O tom, že sa moderátor venuje aj inej činnosti, ako je moderovanie hlavnej spravodajskej relácie TV Markíza, bolo známe už nejaký čas. V júni tohto roka sa totiž svojim fanúšikom zveril s novinkou, že sa mu v 33 rokoch podarilo dosiahnuť vytúžený cieľ, o ktorom dlho sníval - stal sa oficiálnym pilotom lietadla Boeing 737.

Okrem televízie sa tak jeho novým zamestnávateľom stala aj slovenská charterová letecká spoločnosť AirExplore. „Ako pilot Boeingu 737 som uplynulý víkend odviezol svojich prvých pasažierov - dovolenkárov do Grécka,“ informoval nadšený Viktor.

Neverí, že to všetko je naozaj

Od udalosti neprešli ani tri mesiace a známy moderátor sa opäť pochválil ďalšou novinkou. Po prvýkrát sa totiž svojim pasažierom prihovoril priamo z kokpitu lietadla. „Keďže moja doterajšia moderácia bola príliš ‚prízemná‘, začal som moderovať už aj vo výške 36 tisíc stôp,“ uviedol moderátor a pilot.

„Kapitán Braňo Tomko ma totiž pred pár dňami nechal prvýkrát prihovoriť sa počas letu pasažierom: ‚Ladies and gentlemen, boys and girls, this is your First Officer speaking.‘ Stále neverím, že toto všetko je naozaj,“ neskrýval svoje nadšenie Viktor a dočkal sa aj pochvalných komentárov od fanúšikov, podľa ktorých mu to v uniforme pilota pristane.