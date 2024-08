Desiatky rokov zbieral trpaslíkov, teraz nimi teší iných. Tiborova záhrada nemá na Slovensku obdobu

Rozprávková záhrada, ktorá u nás nemá obdobu. Presne taká vyrástla pod rukami pána Tibora Tomíka, ktorý len pár krokov od Bojnického zámku našiel domov stovkám trpaslíkov a rozprávkovým bytostiam, ktoré zbieral desiatky rokov. Aj keď niektorí neobyčajnú záhradu považujú za gýč, rodiny s deťmi na ňu nedajú dopustiť.

Ani jeden nie je rovnaký

„Prvé som dostal pri rôznych príležitostiach od príbuzných a priateľov. Neskôr som ich začal zbierať aj sám. Skladoval som ich v pivniciach, no táto záhrada je pre ne ideálnym miestom,“ prezradil Tibor pre Pravdu. Jeho unikátnu zbierku tvorí zhruba šesťsto miniatúrnych figúrok z rôznych materiálov – plastu, keramiky či kameňa. Ani jeden kus však nie je rovnaký.

„Sú tu rôzne rozprávkové bytosti – najmä trpaslíci, ktorých už dnešné deti veľmi nepoznajú. Kedysi ich ľudia bežne mávali v záhradách, boli to ich maskoti, no teraz to už až tak nefrčí. Starší ľudia si takto zdobili priestranstvá pod oknami svojich domov, ale pomaly to išlo do zabudnutia,“ dodáva Tibor, ktorý by chcel aspoň trochu pripomenúť existenciu čarovných „mužíčkov.“

Aj keď po sezóne opäť všetko skončí v jeho pivnici, v letných mesiacoch sa jeho zbierka teší pozornosti okoloidúcich len pár krokov od známeho Botany Parku s kaktusmi. „Ak sa pri hľadaní najobľúbenejšieho trpaslíka unavíte, môžete si oddýchnuť na lavičke a pokochať sa pohľadom na Bojnický zámok,“ píše mesto na webe s tým, že záhrada je za priaznivého počasia otvorená každý deň od 10:00 do 18:00 hodiny a okrem trpaslíkov v nej nájdete aj kvety, trpasličie stromčeky či hmyzí hotel. Deti si tam tiež môžu vymaľovať svojho vlastného trpaslíka.

Foto: visitbojnice.sk

Každý si nájde to svoje