VIDEO: Doktorka, ktorá skákala ako klokan. Breakdancerka svojím tancom zvalcovala internet

„Môj pes 30 sekúnd po tom, čo som ho vykúpal,“ reaguje internet na poslednú kuriozitu z parížskej olympiády. Postarala sa o ňu Austrálčanka Rachael Gunnová, ktorá v súťaži breakdance nezískala ani bod. Vystúpenie tanečníčky s prezývkou Raygun spôsobil na sociálnych sieťach veľký rozruch a jej tanec sa stal ihneď virálnym. Ľudia sa smejú najmä na pohybe s názvom „klokan“, ktorý doslova pripomína klokanie skákanie. „Chcel by som osobne poďakovať Raygun za to, že dala nádej miliónom ľudí po celom svete, že aj oni sa môžu dostať na olympiádu,“ odkazujú ľudia, ktorých svojím tancom dobre pobavila.

Prvýkrát pod piatimi kruhmi

Gunnová bola jednou zo 16 športovkýň, ktoré vybrali na premiéru breakingu na olympijských hrách. Breakdance je jedným z pilierov hip hopu a pouličnej kultúry, no mnohí sa teraz pýtajú, či má mať svoje miesto aj pod piatimi kruhmi. Už len samotné ohlasovanie jednotlivých súťažiacich je totiž netradičné – namiesto mien používajú prezývky.

Napríklad v ženskom finále sa proti sebe postavili b-girl Nicka a b-girl Ami. Ak by ste sa pozreli do ich občianskych preukazov, zistili by ste, že ide o Litovku Dominiku Banevičovú a zlatú Japonku Ami Juasaovú. Najväčšiu pozornosť ale získala už spomínaná Austrálčanka Rachel Gunnová, ktorá okrem tancovania vyučuje na univerzite a má doktorský titul. Jej vystúpenie na olympiáde všetci vyhodnotili ako absolútne amatérske.

Klokan alebo T-Rex

V športe, kde sa bodovanie čiastočne zakladá na originalite aj kreativite, chcela podľa svojich slov porotcom poskytnúť jedinečný pohľad na vec.

„Mojou špecialitou je štýl a kreativita, nie dynamika alebo silové pohyby ako u mnohých iných tanečníkov,“ povedala pre CNN a dodala, že si vyvinula vlastné pohyby, sekvencie a vlastný spôsob pohybu. Pochvaly sa ale nedočkala. V komentároch sa ľudia zabávali na tom, že skáče ako klokan alebo že pripomína T-Rexa.