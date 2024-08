FOTO: Slovenský dom na olympiáde navštívil aj knieža Albert. Vychválil našu národnú špecialitu

Spolu s hrami XXXIII. olympiády v Paríži ukončil svoje poslanie aj Slovenský dom. Počas troch týždňov ho navštívilo viac ako 44 000 ľudí, ktorí mohli nasať prvky slovenskej kultúry, gastronómie a podebatovať o rôznych témach so športovcami a vzácnymi hosťami.

Na snímke atmosféra v Slovenskom dome počas slávnostného ceremoniálu otvorenia olympiády. Foto: TASR

Najviac chceli halušky

Slovenský dom sa nachádzal vo štvrti Porte de la Villette v 17. parížskom obvode. Nachádzali sa tu aj domy ostatných krajín, napríklad Kolumbie, Brazílie, Česka, či Slovinska. „Toto miesto sme si vybrali po prvej obhliadke. Na projekte sme spolupracovali so spoločnosťou Slovakia travel. Spojili sme naše skúsenosti z olympiády a Slovakia travel prispela svojimi skúsenosťami z prezentácie krajiny. Projekt mal vo všeobecnosti veľký úspech, až nečakaný,“ povedala Petra Gantnerová, šéfka projektu.

Bryndzové halušky v Slovenskom dome v Paríži. Foto: olympic.sk

Návštevníci si mohli pochutnať na tradičných slovenských jedlách, pestrý výber však zatienili tie najtradičnejšie. „Najväčší úspech mali samozrejme halušky a pivo. Túto gastronómiu sa nám sem podarilo dotiahnuť aj vďaka našim partnerom. Máme veľmi dobrý kolektív, kde nás všetci chvália aj na dotazníkoch spokojnosti. Máme veľmi príjemný personál a ja teda by som sa im touto cestou chcela aj poďakovať. Viem, že sa ľudia viackrát otočili pre halušky. To je to taká dostatočná pochvala. Vychválil aj princ Albert, ktorý nebol v slovenskom dome po prvýkrát. On je vlastne štamgast, čo sa týka halušiek,“ dodala Gantnerová.

Veľa Brazílčanov aj Čechov

Počas dní olympiády si cestu do domu našli Slováci žijúci vo Francúzsku, ale aj ľudia z iných krajín. Pochopiteľne najviac bolo Francúzov. „Ja som zachytila veľa Čechov, Brazílčanov. Čo sa týka Francúzov, bolo ich veľa takých, čo pochádzali mimo Paríža,“ konštatovala šéfka domu.