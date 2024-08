Nosili ich všetky deti v Československu. Poštolkovo nohavice šili doktor s manželkou po nociach v kuchyni

Celé desaťročia boli slovenskí rodičia zvyknutí baliť svoje bábätká „naširoko“. Znamenalo to, že mali nielen plienku, ale na vrchu ešte aj ortopedické Poštolkove nohavičky. Tie mali zabezpečiť správny vývoj bedrových kĺbov. „Poštolky“ povinne nosili dojčatá na celom Slovensku takmer 35 rokov. Až v auguste 2008 ministerstvo zdravotníctva vydalo odborné usmernenie, v ktorom široké balenie novorodencov neodporúča. Poštolkove nohavičky by sa mali používať iba v opodstatnených prípadoch. Viaceré mamy dodnes nedajú na „poštolky“ dopustiť. Len malá časť z nich však pozná príbeh ich vynálezcu, významného bratislavského ortopéda Ivana Poštolku, po ktorom ich ľudia pomenovali.

Skromný odborník

Ivan Poštolka sa narodil v moravskom meste Uherský Brod, no takmer celý svoj život prežil na Slovensku. Od svojich štyroch rokov žil v Bratislave, kde vyštudoval gymnázium aj medicínu na Univerzite Komenského (LF UK) a počas vojnového obdobia v roku 1943 tam aj promoval. Jeho kolegovia tušili, že sa pozerajú na veľký lekársky talent, no nenapadlo im, že majú pred sebou muža, ktorý zmení zabaľovanie detí na takmer pol storočie.

Poštolka sa začal ortopédii naplno venovať na bývalej I. ortopedickej klinike LF UK a neskôr pôsobil ako známy bratislavský ortopéd v nemocnici na Bezručovej ulici. „Doktora Poštolku som poznala osobne. Bol to veľký človek, skromný, ktorý venoval svoje vedomosti a čas tým, ktorí to najviac potrebujú. Boli to hlavne detskí pacienti,“ uviedla na Facebooku Bratislavčanka Eva Matejovičová.

Nohavičky vyrábali po nociach

Medzi pacientmi mal veľa detí, z ktorých sa mnohé rodili s vykĺbenými nožičkami. „No a muž im chcel pomôcť. Viete, on bol taký zlepšovateľ, všeličo dokázal vymyslieť,“ spomínala jeho manželka Kvetoslava Poštolková pre SME. Ivan Poštolka si všimol, že mnohé ženy v tom čase balili svoje deti do periniek a nohy mali zviazané tesne vedľa seba, čo podľa neho neprospievalo kĺbom. Práve Ivan Poštolka bol ten, ktorý prišiel na to, že ak sa budú deti baliť naširoko, prospeje to ich bedrovým kĺbom. Veľkú rolu v tom však zohrala aj jeho milovaná manželka, ktorá verila, že spoločne niečo vymyslia a pomôžu všetkým deťom.