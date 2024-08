Kolovala o nej nelichotivá fáma a ona ju musela vyvracať. Danica Jurčová v láske verí na jednoduchú vec

„Hľadám aj istotu, že vás človek má rád a že vás nevymení za hocikoho iného,“ vyznala sa kedysi Danica Jurčová v rozhovore pre Korzár o tom, čo očakáva od partnerského vzťahu. Slovenská herečka neraz stvárňuje osudové ženy a siahli po nej aj naši českí susedia, kde sa teší slušnej popularite. V súkromí ju však v minulosti spájali s viacerými známymi mužmi a český bulvár ju dokonca označoval za „rozvracačku rodinného šťastia“, čo herečka rázne poprela. Pred pár rokmi Danica Jurčová priznala, že na istotu vo vzťahu stále verí a že ju hádam život presvedčí o tom, že to tak naozaj je.

Foto: Reprofoto TASR

Neposedná rapotačka

Danica Jurčová sa narodila 5. augusta 1976 v Bratislave a už ako malému dievčatku sa jej vraj nezatvorili ústa. Mama o nej hovorievala, že je rapotačka. Bola neposedná a v minulosti priznala, že má v sebe veľký nepokoj. „Určite. Odmalička som taký literárny a dramatický talent,“ vysvetľovala v rozhovore pre týždenník Život.

So sesternicou písala príbehy na štýl poviedok a ako vraví, už vtedy zatúžila stať sa herečkou. „Dokonca aj komediálnou. To vo mne drieme dodnes,“ priznala v minulosti.

Foto: TASR - Alica Jančoková

Je príjemné, že Slovákov obsadzujú

V roku 1998 tak absolvovala štúdium herectva na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, neskôr hosťovala v Slovenskom národnom divadle. Natáčať filmy chodila aj do zahraničia, najmä k našim českým susedom, no tiež do Talianska či Spojených štátov amerických. V Čechách pôsobí dodnes a teší sa tam slušnej popularite.

Po prvýkrát tam na seba výrazne upozornila v romantickom seriáli O stratenej láske z roku 2001. „V Česku sa natáča oveľa viac ako u nás a je veľmi príjemné, že do svojich filmov obsadzujete nás, Slovákov a Slovenky,“ vyjadrila sa pre iDnes.cz a dodala, že na Slovensku to majú herci ťažšie: „Musíte tiež robiť veci okolo, ako je dabing, spoty alebo reklama.“

Na snímke český herec Tomáš Hanák (vľavo) a slovenská herečka Danica Jurčová (vpravo). Foto: TASR - Vladimír Benko

A hoci v práci aj kariére sa jej vždy darilo, v láske to až také ružové nemala.

„Rozvracačka rodinného šťastia“