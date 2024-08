Nosila veľkosť S a nenašla nič, čo by na sebe milovala. Plus size modelka sa dnes za svoje telo nehanbí

Stala sa modelkou s najkrajšími krivkami v časopise Sports Illustrated Swimsuit. Napriek svojmu úspechu však stále musí čeliť množstvu urážlivých či nenávistných komentárov. Hunter McGradyová aj tak šíri osvetu o pozitívnom vzťahu k svojmu telu a odvážne spochybňuje zaužívané štandardy krásy v našej spoločnosti.

Začala už v 15 rokoch

„Nech urobíte čokoľvek, budete nenávidení. Ale zároveň sa vám dostane veľa lásky. Negatívne komentáre alebo hanobenie niekoho iného pre jeho telo? To je také nudné. Nech si nájdu niečo lepšie, o čom budú hovoriť,“ povedala Hunter pre Fox News. McGradyová začala svoju kariéru modelky už v 15 rokoch, no stále mala problém s požadovanou veľkosťou.

Čelila obrovskému tlaku, aby bola čo najchudšia, no to v nej len zbytočne zvádzalo vnútorné boje. Preto sa napokon rozhodla byť šťastná a vybrala si plus-size modeling. V roku 2017 prišiel jej prelomový moment, keďže ju v kastingu vybrali do vydania Sports Illustrated, v ktorom modelky predvádzali plavky. A to len vďaka výnimočnosti tohto časopisu.

Robia svoju prácu dobre

„Myslím, že to, čo Sports Illustrated robí (oslavuje všetky telá), je veľmi silné. Svoju prácu si robia dobre. A to najmä teraz, keď vstupujeme do zvláštnej éry, v ktorej sa oslavujú vychudnuté postavy,“ uviedla modelka ďalej. Okrem toho, že sa vyzná v móde a má skvelo rozbehnutú kariéru modelky, pôsobí aj ako obhajkyňa sebalásky, duševného zdravia či telesnej rozmanitosti.