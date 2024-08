Zomierať by sme nemali sami. Miro Jaroš sa podelil o poslednú fotku s najdôležitejšou ženou jeho života

Hovorievala o ňom, že s ním sa nebojí a naučila ho, čo je v živote dôležité. Štefánia, milovaná mama speváka Mira Jaroša, nemala ľahký život, no vždy bola optimistická, na tvári mala úsmev a veci prijímala také, aké sú. Na nič sa nesťažovala a vážila si každý deň. A hoci bojovala so zákernou chorobou, do poslednej chvíle chcela žiť a byť tu pre svojho syna, s ktorým mala vrúcny vzťah. Ten sa nedávno na sociálnej sieti podelil so všetkými o poslednú fotku s mamou, ktorá vyvolá silné emócie v každom z nás.

Chce byť ako ona

Vlani v júni spevák informoval, že pani Štefánii sa rakovina kože, ktorú jej pred rokmi diagnostikovali, vrátila. Podľa Mirových slov chorobe život nepodriadili, práve naopak. Snažili sa zamerať na život samotný a pekné veci v ňom. „Sme silní - celá rodina! Držíme spolu a mame sme oporou,“ uviedol vtedy statočný Miro Jaroš.

Svoju mamu vždy veľmi obdivoval a chcel sa od nej naučiť čo najviac. Mali výnimočný a vrúcny vzťah. Spevák s ňou trávil každú voľnú chvíľu a brával ju aj na dovolenky. „Hovorí, že vždy sa treba zamerať na dobré veci a vidieť v situáciách aj ľuďoch dobro. Chcem byť ako ona. A prajem si, aby som sa od nej mohol ešte veľa toho naučiť,“ napísal, keď sa choroba mame vrátila.

Veľká vec

Žiaľ, svoj boj nad onkologickým ochorením pani Štefánia v júli tohto roka prehrala. A po otcovi Pavlovi, ktorý zomrel pred 13 rokmi, tak Miro Jaroš prišiel aj o milovanú mamu. Nedávno sa však na sociálnej sieti podelil o silný záber, jednu z posledných fotografií s najdôležitejšou ženou v jeho živote.