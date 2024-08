Najväčší frajer z olympiády trénoval na lúke v 45 stupňoch Celzia. Mäso si mohol dovoliť iba raz do roka

Pre rodinu to bol vždy šťastný deň, keď sme jedli niečo viac ako šošovicu a zeleninu, priznal víťazov brat.

Bola hlboká noc a ľudia by dávno spali, keby v televízii nešiel živý prenos z parížskej olympiády. Keď oštepár Arshad Nadeem 8. augusta hodil rekordných 92,97 metra a získal pre Pakistan prvé zlato po 40 rokoch, jeho rodáci oslavovali až do rána. „Som taká šťastná! Čo vám mám povedať. Chcem ho objať a pobozkať. Vďaka nemu Pakistan opäť získal hrdosť,“ citovala stanica CNN matku oštepára, ktorý sa stal jedným z najväčších hviezd olympiády. Jeho príbeh je totiž ako z filmu.

Mäso iba raz do roka

Syn robotníka sa ako tretí z ôsmich detí narodil do veľmi skromných pomerov. „Ani sa nepýtajte na ťažkosti, ktorými sme si museli prejsť,“ povedal pre portál VOA brat hviezdneho atléta Shadid. Pre agentúru Al Jazeera priznal, že ich rodina bola taká chudobná, že mäso jedli iba raz do roka. „Pre rodinu to bol vždy šťastný deň, keď sme jedli niečo viac ako šošovicu a zeleninu,“ povedal otvorene Shadid.

V pakistanskej provincii Pandžáb žijú na mieste, kde sú nespoľahlivé zásoby vody a elektriny, v blízkosti nemajú nemocnicu, športovisko ani telocvičňu. „Arshad trénoval na dedinských poliach,“ prezradil brat o Arshadovi, ktorý odmalička vynikal svojou výškou. Už ako 14-ročný totiž meral 183 centimetrov. Najskôr chcel byť hráčom kriketu, no v roku 2015 prvýkrát chytil do ruky oštep a toto rozhodnutie opísal ako najlepšiu vec, ktorá sa mu kedy stala. Keď si ho všimol jeden z trénerov, priznal, že „vychudnutý chlapec“ naňho urobil so svojimi atletickými schopnosťami veľmi dobrý dojem.

Peniaze darovali dedinčania

S oštepom v ruke trénoval vonku v 45 stupňoch Celzia a plochu na cvičenie získal až vtedy, keď sa rodina zložila a pri dome vlastnými rukami vybetónovali priestor na cvičenie. A keď potreboval nový oštep alebo cestovať na súťaže, spojila sa celá dedina.