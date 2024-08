Štát ponúka až 753 eur na osobu. Pozrite sa, pre koho je tento štedrý príspevok určený

Zamestnávatelia môžu v rámci národného projektu získať príspevok na mzdu nového zamestnanca, ako aj na mentora, ktorý ho zaškolí. Pre aktuálny rok je to suma maximálne od asi 188 eur do 753 eur. Príspevok na mentora je maximálne vo výške 282,54 eura. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).

Príležitosť na zamestnanie sa

„Chceme dať znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie a mladým ľuďom do 30 rokov príležitosti a možnosti na to, aby sa zamestnali. Jednou z podmienok je tiež to, aby si ich zamestnávatelia na danom pracovnom mieste udržali po určitú dobu,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/mpsvrsr/posts/pfbid06zocUjMy2JjcYpsnPMb4abNBz8AiysFckCS329X1Q7NHZWDtiQtvV4g1WiXu8F9Ll

„Príspevok je nastavený tak, aby bol zamestnávateľ podporovaný počas celej doby, no zároveň aj aby si postupne nastavil svoje vlastné finančné krytie pracovného miesta. Ide o príspevok od 40 do 10 % celkovej ceny práce (CCP), čo predstavuje pre aktuálny rok sumu maximálne od približne 188 eur do 753 eur,“ vysvetlil generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu ÚPSVaR Peter Ormandy.

Príspevok na mentora

Výška príspevku na mentora je rovnaká po celý čas v tomto roku, a to v sume maximálne 282,54 eura. Ide o 15 % z CCP. Pokiaľ je pracovný pomer zamestnanca dohodnutý na kratší čas, výška príspevku na mentora sa kráti.