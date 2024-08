Návšteva sa jej nevedela nabažiť. Do domácej zmrzliny od Zdeny Studenkovej môžete pridať hocičo

Známa herečka napísala už niekoľko kuchárskych kníh a len málokto nevie, že je skvelou kuchárkou. Zdena Studenková roky ukazuje svoj talent nielen na javisku, ale aj v kuchyni. Dbá o to, aby sa stravovala zdravo, no sem-tam si dopraje aj niečo sladké. „Nemyslíte si, že nemám absťáky na sladké alebo záchvaty žravosti, keď by som vyjedla celú chladničku,“ píše vo svojej knihe Aj varenie je umenie.

Varí už od deviatich rokov

Stále však svoj príjem vyvažuje aj dostatočným pohybom a jej motto je „Cvičím, aby som mohla jesť!“ Kuchárske umenie si začala trénovať už od deviatich rokov, pričom plnohodnotné jedlá dokázala pripraviť už ako 14-ročná. Postupne svoje zručnosti rozširovala a napokon sa stala súčasťou aj mnohých dielov relácie Tajomstvo mojej kuchyne.

V jednom z nich predstavila dezert, ktorý môžete skombinovať so skvelou domácou zmrzlinou. Keď ho raz pripravila na návšteve, tak si ho obľúbili, že ho ešte niekoľkokrát pripravili. Ak však máte chuť iba na zmrzlinu, môžete si ju prispôsobiť svojej chuti. „Kto má rád zmrzlinu s príchuťami, môže si pridať do zmrzliny ingrediencie podľa vlastnej chuti - kúsky orechov, ovocia, čokoládové hoblinky...“ píše herečka pri recepte.

Domáca zmrzlina podľa Zdeny Studenkovej: