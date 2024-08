VIDEO: Tom Cruise sa zlanil po vlajku a previezol ju za oceán. Parížska olympiáda sa oficiálne skončila

Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach oficiálne ukončil XXXIII. olympijské hry v Paríži. Usporiadateľskú štafetu na nedeľnom záverečnom ceremoniáli prevzala metropola Kalifornie Los Angeles, kde sa bude najväčší športový sviatok konať v roku 2028.

Vlajkonosiči slovenskej výpravy atlétka Viktória Forsterová a zápasník Tajmuraz Salkazanov. Foto: TASR

Návrat divákov

Parížske hry priniesli po „pandemických“ hrách v Tokiu návrat divákov do hľadísk a to s veľkým úspechom. Vysoký záujem bol aj na strane televíznych divákov. Ocenil to aj prezident organizačného výboru OH v Paríži Tony Estanguet.

„Spoločne sme zažili hry, aké tento svet nevidel. Paríž a celé Francúzsko sa spojili. Celé Francúzsko sa stalo olympijské. Bolo to kvôli vám, divákom. Váš záujem spravil z každej kvalifikácie finále. Pre nás všetkých, čo celé roky pracovali pre túto chvíľu, je to teraz odmena,“ vyhlásil na Stade de France, kam mali česť priniesť slovenskú vlajku Tajmuraz Salkazanov a Viktória Forsterová.

Veria v lepší svet pre všetkých

Hry sa konali v zhoršenej geopolitickej situácii, Bach však vyjadril nádej, že pokojné spolužitie športovcov prinesie lepšiu budúcnosť. „Vo svete je napätie, no mesto svetla žiarilo jasnejšie ako kedykoľvek predtým. Napriek tomu, že viaceré vaše krajiny rozdeľujú konflikty, vy ste vytvorili kultúru mieru. Žili ste tu dva týždne spoločne v mieri. To náš všetkých inšpiruje a všetkých na celej planéte. Ďakujeme, že ste nám umožnili veriť v lepší svet pre všetkých. Vieme, že olympijské hry nemôžu vytvoriť mier, môžu však vytvoriť kultúru mieru, ktorá inšpiruje svet,“ vyhlásil vrchný predstaviteľ olympizmu vo svojom pravdepodobne poslednom prejave, keďže budúci rok sa mu končí mandát a oznámil, že už viac kandidovať nebude.