Tlčhuba so spasiteľským syndrómom. Kristína Tormová vie hovoriť o chúlostivých témach, o ktorých iní mlčia

Svojím humorom a otvorenosťou si získala množstvo fanúšikov, len na Instagrame ich má aktuálne 140-tisíc. Herečka a moderátorka Kristína Tormová za svoju popularitu vďačí aj skutočnosti, že sa nebojí verejne komunikovať ani chúlostivé témy, o ktorých druhí radšej mlčia.

Kristína Tormová sa na nič nehrá a nahlas hovorí, čo si myslí. Foto: Instagram @kristina.tormova

„Ja mám taký spasiteľský syndróm. (Smiech) Keď riešiš cudzie problémy, tie svoje vidíš menej, je to obojstranná radosť. Zdieľam v podstate každú prosbu o pomoc, ak sa mi nestratí niekde v správach. A témy, ktoré sú mi blízke, sa snažím zdieľať naplno a venovať sa im dlhodobo,“ povedala už dávnejšie v rozhovore pre magazín Emma herečka, ktorej aktivita nezostáva bez povšimnutia, práve naopak.

„Dostávam dodnes veľa správ a pekných pozitívnych reakcií. Veľmi veľa. A veľmi si vážim, že si na niečo také vedia ľudia nájsť čas. Viem, že dve deti mojich followeriek sa volajú Kristína po mne. Lebo ich mamám som veľmi pomohla v témach depresií. To je podľa mňa veľká vec. Pomáhať vďaka sociálnym sieťam je pre mňa milá povinnosť. Neviem si predstaviť, že by som svoj dosah nevyužívala na niečo dobré. A veľmi si vážim, že to robiť môžem a že sa toľko ľudí ku mne pripája," dodala 42-ročná Bratislavčanka.

Búra tabu

Kristína otvorene hovorí aj o diagnózach či problémoch, ktoré boli dlhý čas doslova tabu. Nestráni sa hovoriť o depresii, inkontinencii, menštruačnej chudobe a ďalších veciach. „Ja som taká tlčhuba. Naozaj nemám hranice, respektíve ich mám asi posunuté. Ja sa práveže s tou úprimnosťou a otvorenosťou musím krotiť. Ale ak mi je niečo neprirodzené alebo to nie je moja téma, nasilu do ničoho nejdem," priznala pre Emmu.

Rovnako prirodzené podľa vlastných slov pre ňu je vystupovať na svojich sociálnych sieťach bez mejkapu.