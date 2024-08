Musíte to urobiť najlepšie ako viete. Štefan Kožka sa statočne pasoval so životom, oslávil by 70 rokov

Chcem, aby každá rola mala svoje človečenstvo, vyznal sa počas svojej kariéry pre agentúru TASR významný herec, ktorý vyryl hlbokú brázdu do dramatického umenia na Slovensku. A nielen tam. Aj v bežnom živote sršal vtipom, sarkazmom a láskavou iróniou, čo sa odzrkadľovalo na jeho umeleckej tvorbe vo filmoch, v inscenáciách či na doskách, ktoré znamenajú svet. Dnes (11. augusta) uplynie 70 rokov od narodenia obľúbeného filmového a divadelného herca Štefana Kožku.

Musíte to urobiť najlepšie ako viete

Štefan Kožka sa narodil ako benjamín - bol najmladšie z troch detí. Rodák z Trenčína mal otca vojaka, ktorý hrával aj ochotnícke divadlo a práve to malého Štefana začalo už v útlom veku fascinovať. Rozhodol sa preto navštevovať Ľudovú školu umenia, kde bol členom dramatického súboru. Po presťahovaní do Bratislavy a ukončení strednej školy bolo herectvo jeho prvou voľbou.

Herec, ktorého aj vo vyššom veku stále obsadzovali do divadelných hier či seriálov, sa pri príležitosti svojich 65. narodenín takto vyjadril o svojom povolaní: „Každá postava je výzva, pretože po prvé musíte naplniť predstavu režiséra, po druhé musíte naplniť aj svoj duševný obzor. Musíte to urobiť najlepšie ako viete. Ja som mal na vysokej škole úžasného profesora Jozefa Budského a on hovoril dve základné veci: Réžia je umenie situácie a herectvo je umenie akcie. Režisér postaví tú kostru a len od herca závisí, či to bude svalovec alebo rachitis. Ja sa vždycky snažím, aby to nebol svalovec, ale aby to bol človek z mäsa a kostí.“

Spájalo ich úprimné priateľstvo

Na rozdiel od divadelných dosiek, kde sa mu darilo, to v súkromí až také ružové nemal. „Je to veľmi krásna žena, ktorá vyzerá veľmi mlado,“ hovorieval o svojej osudovej žene, s ktorou prežil divoký, ale hodnotný vzťah.

Zuzanu Skopálovú spoznal počas práce v divadle a napriek tomu, že obaja v spoločnom vzťahu zažili aj krušné chvíle, do posledných chvíľ ich spájalo úprimné priateľstvo. Obaja vychovali dcéru Rebeccu, ktorá podedila otcove oči. Štefanov náhly odchod počas pandémie Zuzanu aj Rebeccu veľmi zabolel a len ťažko sa s jeho smrťou vyrovnávali.