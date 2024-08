Bola to láska na prvý pohľad. Manželka Adama Bardyho ukázala tehotenské bruško, v ktorom ukrýva dvojičky

Na tohtoročnom festivale Grape nechýbal ani známy herec a model Adam Bardy, ktorý aktuálne hviezdi v markizáckom seriáli Mama na prenájom. Spoločnosť mu robila jeho pôvabná manželka, tiež modelka Bibiána Bardy, ktorá ukázala rastúce tehotenské bruško. Fotografie priniesol portál markiza.sk. Rodičia, ktorí už spoločne vychovávajú synčeka, totiž onedlho do rodiny privítajú dvojičky.

Rodina na prvom mieste

„Vždy robíš všetko na 100 percent…, ale prečo na 200?“ spýtal sa so smiechom Adama Bardyho jeho herecký kolega Vlado Kobielsky, keď sa dozvedel túto novinku od modela a bývalého člena Čestnej stráže prezidentky SR Zuzany Čaputovej.

Pre Adama Bardyho bude rodina vždy na prvom mieste - synček Alan a manželka Bibi, ktorá je modelkou a drží ho pevne na zemi. Aj keď si mnohí myslia, že sa dali dokopy vďaka modelingu, nie je to tak. Udialo sa to totiž na koncerte. S odstupom času Adam uviedol, že to bola láska na prvý pohľad.

Najväčší darček je vo výrobe

Dnes sú už traja a onedlho budú dokonca až piati. S veľkou novinkou, že Bibi čaká dvojičky, sa Adam pochválil na sociálnej sieti. „Ďakujem pekne všetkým za narodeninové priania, najväčší darček je už pár mesiacov vo výrobe, len kuriér ešte asi stojí niekde v zápche. Hashtag +2 (slovom dva),“ napísal pri príležitosti svojich 31. narodenín.

Na tohtoročnom festivale Grape sa tak Bibiána Bardy ukázala už v pokročilejšom štádiu tehotenstva a veľmi jej to pristalo. Veď napokon, posúďte sami.