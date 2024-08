Slaninu s vajíčkami tu raňajkovať nebudete. Vďaka týmto pravidlám talianskeho stolovania sa vyhnete hanbe

Závidíme im dlhú poobednú siestu aj vyberané jedlá, ktorými voňajú ich kuchyne. To však nie sú jediné aspekty charakterizujúce stravovacie návyky Talianov. Niektoré z pravidiel, ktoré dodržujú pri stolovaní, dokážu cudzincov v týchto končinách ešte stále prekvapiť.

V porovnaní s inými európskymi krajinami je tu čas vyhradený na jedlo pomerne prísne definovaný. Taliani počas neho nestoja pri kuchynskej linke s plnými ústami držiac v ruke telefón. Každý chod má presne stanovený čas, pričom existujú jedlá, ktoré sa jedia počas raňajok, iné dostanete na tanieri počas obeda a ďalšie zasa na večeru.

Nie je to len o jedle

Rovnako platí aj pravidlo o jedlách, ktoré sa nekonzumujú v kombinácii s inými a portál Huffpost píše aj o ďalších kuchynských zvykoch, na ktoré si dajte radšej pozor tiež. „Ide tu o hlboké emocionálne spojenie s miestnym jedlom. To sa stáva symbolom identity miestnej komunity aj osobnej identity človeka,“ vysvetlil vo svojej knihe profesor Fabio Parasecoli.

Ilustračná fotografia. Foto: Freepik/gpointstudio

Napriek tomu, že sa krajina spolu s časom mení a vyvíja, niektoré tradície sú silnejšie, čo sa podľa profesora dá najlepšie ilustrovať na scenári so sushi. To síce Talianom môže chutiť, no nikdy si ho nepripravia v rámci spoločného nedeľného obeda. Ak sa chystáte navštíviť túto obľúbenú destináciu, pozrite si pre istotu prehľad základných zvykov, ktorými je opradené talianske stolovanie. Možno sa tak vyhnete viacerým nepríjemným situáciám.

7. Raňajky sú vždy sladké, nie slané